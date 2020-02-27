Почти 1200 ветеранов получат к 9 Мая телевизоры со встроенным цифровым тюнером

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала о подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По словам Натальи Владимировны, уже стало традицией вручать ценные подарки ко Дню Победы участникам и инвалидам войны, узникам концлагерей, блокадникам, вдовам погибших на фронте участников войны. В этом году ветераны станут обладателями новых телевизоров, которые волонтеры сразу же подключат к цифровому тюнеру.

— 9 Мая ветераны смогут посмотреть парад Победы в отличном качестве по новому телевизору, – рассказала Наталья Оськина. – Кроме того, мы приготовили фотоальбомы с персональным поздравлением главы региона, которые сейчас отправлены во все муниципалитеты края. Фронтовики вместе со школьниками, волонтерами Победы и близкими смогут разместить в них свои фотографии и боевые истории. Очень надеемся, что фотоальбомы станут настоящей семейной реликвией, которая будет памятью для правнуков.

В юбилейный год ни один ветеран не останется без внимания. Многих обеспечили жильем, в квартирах других – сделали ремонт, третьим оказали санаторно-курортную и оздоровительную помощь и другие виды поддержки. Наталья Оськина отметила, что с конца прошлого года специалисты органов соцзащиты совместно с волонтерами Победы и представителями Народного фронта посещали всех участников Великой Отечественной войны на дому, узнавали, в чем они нуждаются.

Министр отметила включенность в работу всех муниципалитетов и добавила, что торжественные мероприятия к 75-летию Победы пройдут в том числе в краевых учреждениях социального обслуживания.

— Совместными усилиями мы примем все меры, чтобы никто из ветеранов не остался без внимания, и готовы оказать всю необходимую помощь по медицинскому, социальному обслуживанию участников Великой Отечественной войны. Праздник придет в дом каждого ветерана, – подчеркнула министр социальной защиты Алтайского края.