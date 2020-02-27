Первые в этом году продовольственные ярмарки состоялись в Барнауле

Первая в этом году продовольственная ярмарка в Барнауле стала рекордной по товарообороту и количеству участников.

В прошедшую субботу на шести городских площадках раскинули торговые палатки предприятия переработки и оптово-розничной торговли, крестьянские и фермерские хозяйства города и края. Мясо, рыбу, яйца, масло, сыр, муку, сахар и многое другое местные производители предлагали на ярмарке «Продукция Барнаула – горожанам».

Как заведенные

На ярмарочной площадке Октябрьского района у каждой палатки – очередь.

— Можно масло понюхать? – придирчиво анкетирует продавщицу одна из покупательниц. – Я сразу определю, хорошее или нет.

— А что ж нельзя? Вот у нас образец отдельный, от него и отломлю вам кусочек. Если понравится, то вот от этого куска отрежу, – радушно отзывается предприниматель.

— Да не режьте, давайте весь, – удовлетворенно кивает женщина после своей проверки.

Как рассказала представительница ИП «Липина» Светлана Рогожникова, к 12 часам поток покупателей уже идет на спад, можно спокойно пообщаться с подходящими людьми, подробно рассказать о продукции и ответить на вопросы. До этого времени только и успевай взвешивать, резать, отсчитывать сдачу.

— Вообще ярмарка должна была начать работу в десять часов. Я тут была уже в шесть – пока разложишь все, установишь, приготовишься, – поясняет Светлана, она торгует на продовольственных ярмарках уже 12 лет. – Первую покупку у меня совершили когда еще восьми не было, и вот так до самого обеда, как заведенная. И масло, и сыр просят пробовать. Даю, конечно. В этом-то и есть наше преимущество – в магазине и ассортимент скромнее, и никаких тебе дегустаций – берешь кота в мешке, ну и цены у нас не кусаются.

На прилавке Светланы четыре вида масла и шесть – сыра. Самые любимые у барнаульцев – производства Куяганского завода, особенно сливочное масло. Говорят, будто домашнее.

С душой и азартом

У молочной продукции все более-менее спокойно, а вот у рыбы настоящий гвалт – продавец не знает, кого вперед обслужить и успокаивающе прикрикивает:

— Всем хватит, не переживайте, – и бойко фасует рыбу по мешочкам.

— Нина, ты меня задерживаешь! Сейчас ничего мне не достанется, – перекрикивая толпу, сыплет упреками в мобильник пожилой мужчина. В руках у него список покупок, правда, недлинный, всего около пяти пунктов. – Не пойму, соленая или свежая нужна? Свежая? Что, сразу написать нельзя было?! Теперь из-за тебя опять в конце очереди.

Барнаулец Пётр Иванович оказался хитрее.

— Я тут – тягловая сила, только и знаю, что сумки ношу, вы лучше жену идите порасспрашивайте, она у меня в этих делах профи – уверен, она там и торгуется, и сама откуда-нибудь из глубины самую лучшую продукцию достает, она такая.

— Нам еще за мясом и можем идти домой, – подходит к мужчине румяная женщина с очередным приобретением и обращается ко мне: – Ярмарка – милое дело. Тут жизнь кипит, всем до всего есть дело, за качество люди ручаются, про все рассказывают. Не то, что в магазине, где и пообщаться-то не с кем – пикают молча своим аппаратом и пикают. Никакого азарта и заинтересованности.

Сказала и умчалась за новыми покупками.

Первая продовольственная ярмарка в цифрах: 6 торговых площадок, 247 ярмарочных палаток, 7,8 млн руб. выручки за 4 часа работы

Как в аптеке

Как отмечают продавцы, барнаульский покупатель разборчивый – хотя вся ярмарочная продукция отличается высоким качеством – не верит на слово, копается, придирается. Проголодавшаяся Елена Ермолаева, представитель барнаульской компании «Гермес», сама проверят на вкус свой товар.

— Ммм, очень вкусная малосольная рыбка, я даже без хлеба ем, видите? Да вы берите на пробу, не пожалеете! – пытается уговорить меня Елена. У нее в «подчинении» два прилавка – с рыбой и кондитерскими изделиями по 10 и 15 наименований соответственно. – У меня как-то равномерно сегодня берут. Не знаю, закономерность это или просто день такой – я новенькая, впервые на площади.

Однако глаз у девушки наметан – товар взвешивает сначала на руке, а потом сама себя проверяет на точных весах. Один мужчина, отойдя в сторонку, достает из сумки свое средство проверки – кантарик, ловко навешивает на него пакет с приобретением и довольно хмыкает: точно, как в аптеке!

Спрос на городские ярмарки вполне оправдан – здесь вместе с точностью предприниматели гарантируют качество.

— Система «Меркурий» продолжает работать: ветеринарный контроль в обязательном порядке проходит вся колбасная продукция, мясная, рыбная, – отмечает заместитель председателя городского комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, начальник отдела по потребительскому рынку Наталья Чмерева. – Документы тщательно проверяются и, если что-то в них не так, продукция сразу снимается с реализации, а на предпринимателя составляется административный материал. В случае злостного нарушения мы больше не допускаем его к участию в ярмарке, однако в последнее время таких фактов у нас нет.

Следующие продовольственные ярмарки «Продукция Барнаула – горожанам» пройдут 29 февраля. С 10 до 14 часов площадки будут работать по адресам: ул. Новосибирская, 16в (Новосиликатный), ул. Германа Титова, 9, ул. Центральная, 65а (Лебяжье), ул. Водников, 11 (Затон) и проспект Космонавтов, 59.