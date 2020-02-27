Глава МЧС России Евгений Зиничев и Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудили вопросы подготовки региона к паводку

Во вторник, 25 февраля, в Алтайский край прибыл министр по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев. Глава МЧС и Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края провели в Бийске рабочее совещание по вопросам подготовки к паводку. Евгений Зиничев лично проверил, как на муниципальном уровне организованы работы по подготовке территории к пропуску талых вод, а также к пожароопасному сезону.

Губернатор Виктор Томенко поблагодарил за внимание к ситуации в Алтайском крае со стороны руководства МЧС России. «В целом работа региональной подсистемы РСЧС выстроена в соответствии со всеми руководящими документами. Все основные алгоритмы нашей работы за прошедший год в достаточной степени отлажены. Мы сформировали и утвердили весь комплекс необходимых документов, чтобы организовать работу в паводкоопасный период этого года и подготовиться к пожароопасному сезону», — сообщил Виктор Томенко.

Снегозапасы в регионе превышают среднегодовую норму в два раза и более. В период снеготаяния будет формироваться обильный склоновый сток, который резко увеличит приток в водные объекты. С учетом ряда факторов первая волна паводка может стать сложной.

В связи с текущими прогнозами ведется подготовка к паводку. Глава МЧС России нацелил глав муниципальных образований Алтайского края на организацию своевременного информирования населения о действиях по подготовке к весеннему половодью и правилах поведения во время наводнения.

— Наша функция – обучение населения, – заявил Евгений Зиничев. Он отметил, что она должна достигаться использованием максимального количества средств и возможностей: распространение памяток, задействование спецмашин, оборудованных системами громкоговорящей связи, вовлечение в работу старост улиц и СМИ. Федеральный министр указал на необходимость организации адресной помощи населению на время осложнения паводковой обстановки.

Ранее на аппаратном совещании в Правительстве региона, которое провел Виктор Томенко, заместитель Председателя Правительства Игорь Степаненко отметил необходимость усиления противопаводковых мероприятий. С четверга в регионе ожидается циклон с большим количеством осадков и мокрым снегом. В то же время по южным районам края ожидается до 15 градусов тепла. 28 февраля в регионе похолодает до минус 5-7 градусов, а 1-2 марта вновь придет потепление, а потом очередное понижение температуры.

По прогнозу специалистов, активное снеготаяние, вскрытие рек и паводкоопасный период на территории Алтайского края ожидаются на 3-5 суток раньше обычного.