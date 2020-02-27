Чем полезны летучие мыши и зачем их прячут в холодильники, расскажут в научно-популярном фильме

Барнаульский зоолог участвует в конкурсе Фонда президентских грантов. Она собирается снять научно-популярный фильм о летучих мышах, обитающих в Алтайском крае.

Фильм о летучих мышах под названием «Тени в сумерках» собирается снимать Ирина Баева, младший научный сотрудник Тигирекского заповедника. Именно на его территории обитают, в принципе, все виды рукокрылых, встречающиеся в Алтайском крае.

— Сейчас проект на нулевом этапе только потому, что у меня нет оборудования. Нужна хорошая видеокамера для ночной съемки, поэтому рассчитываю на грантовую поддержку. Я уже снимала фильм про соколов «Алтай-Фалькона» и новый проект вижу примерно в том же стиле, – делится Ирина Баева.

На автопилоте

Автор проекта хочет показать летучих мышей во все сезоны года, причем не только в Тигирекском заповеднике, но и в других точках Алтайского края, в том числе в городских условиях. На одни только съемки уйдет год.

Проблема еще и в том, что все места обитания этих скрытных животных труднодоступны.

— Они могут жить в дуплах, и если мы едем не в сезон размножения, то есть не слышно писка детенышей, то нужно заглядывать в каждое дупло. Ходить придется днем, пока мыши спят и никак не выдают себя, потому что ночью в тайге можно встретиться с медведем, – объясняет Ирина.

— В заповеднике ведь наверняка не один год ведутся наблюдения, должны быть известны все убежища?

— В том и дело, что в заповеднике постоянные наблюдения не велись. В некоторые годы сюда приезжали ученые из других городов и исследования были не очень большие. Над рекой ставили паутинные сети, ночью в них попадались мышки, ученые их измеряли, взвешивали, кольцевали и выпускали на волю. В итоге известны пути пролета мышей на охоту, но не места убежищ. Помогает то, что у летучих мышей хорошая память и они очень консервативны – всегда летают одними и теми же маршрутами. Так, в мою сеть попалась окольцованная мышь, и когда я связалась с ученым, который ее окольцевал, то оказалось, что он ее ловил в июне 2016 года, а я ее поймала в августе 2019 года на том же самом месте. Зимуют мыши тоже в одних и тех же пещерах – и как раз они нам известны. Но прямо сейчас до этих мест невозможно добраться без снегохода, а с середины марта начинается большая распутица. Снять, как мышки весной просыпаются, это самое трудное, нужно будет ловить удачный момент и постараться не застрять в грязи.

— В другие сезоны их снимать проще?

— Летом мышки рассредотачиваются по всей территории заповедника – придется потрудиться, чтобы найти их. Осенью надо будет зафиксироваться около зимовочных пещер, чтобы увидеть, как они их заселяют. Кроме того, я хочу отыскать летучих мышей в разных населенных пунктах, чтобы осветить проблемы соседства с людьми. Очень часто, когда люди находят летучую мышь, они пугаются, не знают, что с ней делать, в связи с этим хотелось бы, чтобы наш фильм развенчивал популярные мифы об опасности этих животных и показывал их с другой стороны. Например, очень важно, что если во время спячки становится слишком тепло, то летучие мыши просыпаются. Если это происходит часто, то они тратят пищевые ресурсы, накопленные за лето, и могут не дожить до весны. Именно поэтому найденных зимой в городе мышек отправляют на передержки и докармливают. Те, кто этим занимается, помещают их в специальные контейнеры в обычных холодильниках. Кстати, про такие передержки я тоже хотела бы рассказать в фильме, но так как в Барнауле их нет, то, вероятно, поеду для этого в Новосибирск.

В Алтайском крае 11 видов летучих мышей, все они занесены в Красную книгу региона и всех можно встретить в Тигирекском заповеднике. Два из этих видов – перелетные, как птицы. Остальные девять находят убежище, где впадают в зимнее оцепенение: температура тела падает до температуры окружающей среды, и так они спят.

Не тревожить

— Как так вышло, что все летучие мыши Алтайского края – в Красной книге?

— Их легко истребить, так как летучая мышь рожает в год всего одного детеныша. Хотя живут они очень долго для таких мелких зверьков, то есть не 3-4 года, как хомячок, а лет 18-20. Считается, что это может быть связано с зимним оцепенением, во время которого они не стареют. Их можно извести не специально: например, туристы ходят по пещерам, а мышек это беспокоит. В фильме мы хотим рассказать о правилах поведения в пещерах туристам и спелеологам.

— Нет риска разбудить животных во время съемок?

— Мы планируем не трогать мышек и не находиться рядом с ними долгое время. Пришел, установил камеру и ушел. Потом отсмотрел запись за день, отобрал, что тебе нужно. Я так снимала соколов, иначе бы они ничего не стали делать в вольерах при мне. Из пяти дней восьмичасовой съемки в фильм попадает секунд десять. Собственно, изза этой особенности съемок в дикой природе длительность фильма предсказать не могу: может получиться от 20 до 40 минут. Планируем выложить его в свободный доступ в Интернет, показывать в школах и вузах региона и на тематических мероприятиях – например, «Ночи музеев».

Проект заявлен Алтайской краевой общественной социально- экологической организацией «Планета» при поддержке Тигирекского заповедника, символом которого является летучая мышь.