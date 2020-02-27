Барнаульцы начали готовиться к «Тотальному диктанту — 2020»

В краевой столице началась подготовка слушателей к «Тотальному диктанту».

Первая лекция была посвящена темам «Правописание н/нн» и «Обособленные определения и приложения». Занятие провел кандидат филологических наук, заместитель заведующего кафедрой психологии и социологии Управления АФ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Артём Шмаков.

Напомним, 4 апреля в 15.00 все желающие смогут проверить свои знания русского языка, став участником акции «Тотальный диктант».