В Барнауле закрасили несанкционированные надписи

Жительница Барнаула пожаловалась в соцсетях на исписанные стены жилых домов и гаражей, расположенных вблизи гимназии №79.

В день поступления обращения сотрудники администрации Ленинского района организовали внеплановый рейд, в ходе которого основная часть несанкционированных надписей была удалена.

Подобные рейды проводятся регулярно по всему городу. Как отметили в районной администрации, Ленинский район не исключение, и рейды по выявлению и закрашиванию несанкционированных надписей будут проводиться и впредь.