В Барнауле закрасили несанкционированные надписи

Февраль 26 09:18 2020

Жительница Барнаула пожаловалась в соцсетях на исписанные стены жилых домов и гаражей, расположенных вблизи гимназии №79.

Фото пресс-службы администрации Барнаула

В день поступления обращения сотрудники администрации Ленинского района организовали внеплановый рейд, в ходе которого основная часть несанкционированных надписей была удалена.

Подобные рейды проводятся регулярно по всему городу. Как отметили в районной администрации,  Ленинский район не исключение, и рейды по выявлению и закрашиванию несанкционированных надписей будут проводиться и впредь.

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