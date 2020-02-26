В Барнауле прошел предпремьерный показ фильма «Счастье в конверте», созданного нашими земляками

Накануне официальной премьеры, которая состоится 12 марта, съемочная группа на специальном автобусе решила объехать всю страну, двигаясь от Владивостока в западном направлении. Барнаул стал седьмым по счету городом на предпремьерной карте.

Перед премьерой в барнаульском кинотеатре «Мир» состоялась пресс-конференция с участием съемочной группы. Как охарактеризовали новый проект создатели фильма, это кино о любви, дружбе, чуде, связи поколений, о том, как важно друг друга поддерживать.

А вся история началась с того, что Светлана Суханова (зрители знают ее как актрису по фильмам «Полицейский с Рублёвки», «Пока цветет папоротник», «Беловодье») однажды обратилась к своему другу – известному режиссеру и сценаристу Евгению Бедареву (режиссер кинолент «В ожидании чуда», «Тариф «Новогодний», «Пока цветет папоротник», «Беловодье. Тайна затерянной страны», «Домовой») с просьбой объединить все собранные ею необычные жизненные истории в сюжет для полноценного кино. Таким образом картина, над которой Светлана Суханова трудилась три года, стала ее режиссерским дебютом.

— Кино мы снимали без господдержки, – делится режиссер. – Вероятно, поэтому съемки и растянулись на три года: насобираем – снимем, еще насобираем – еще снимем. В итоге получилось три команды, каждая из которых работала над конкретной новеллой, снятой в Крыму, Санкт-Петербурге или Карелии.

Фильм «Счастье в конверте» состоит из трех новелл. «Время последних романтиков» – о дружбе, которую герои пронесли через всю жизнь, «Куда уходят поезда» – о памяти, о случайном пересечении двух судеб, «Подарок Деда Мороза» – о том, как стать волшебником для близкого человека. Причем в каждом отрывке демонстрируются не только географические особенности местности, где проходили съемки, но и все самое лучшее, что можно взять от того или иного времени года – летнее море, зимняя тайга, осенние просторы во всей своей красе. И еще – все три истории так или иначе связаны с письмами. Не случайно именно эту тему решили обыграть создатели фильма во время своего промотура по 23 российским городам.

— В рамках предпремьерных показов мы проводим различные акции, – пояснил Евгений Бедарев. – Так, с собой мы везем около 10 тыс. открыток, в которых зрители могут написать пожелания маме, бабушке, родным и друзьям. Эту акцию мы задумали для того, чтобы люди вспомнили о тех, кто находится рядом, чтобы смогли спонтанно высказать в их адрес теплые слова. Суть другой акции под названием «Мечтай со мной» в том, что в каждом из городов на пути нашего следования мы заранее отыскиваем людей, в чем-то нуждающихся, и исполняем их мечты. В основном это дети от трех до девяти лет, испытывающие проблемы со здоровьем, пожилые люди. К примеру, в одном из городов ребенок попросил телескоп, в другом – велосипед. В Барнауле же девочка с ограниченными возможностями здоровья заказала интерактивный глобус и получила его. И эта акция тоже согласуется с нашим фильмом, в котором третья новелла посвящена вере в мечту.

Но самое ценное для съемочной группы то, что после просмотра люди выходят из зала другими – благодарят создателей этого кино, обнимаются, светятся изнутри.

— Наш фильм получился уютным, как теплое одеяло, – комментирует Евгений Бедарев. – Все привыкли, что кино – это аттракцион, экшен, драйв. Наша лента построена иначе. Причем когда мы проводили закрытые показы для фокус-групп разных возрастов, многие люди после просмотра хотели побыть наедине с собой, другие звонили своим близким. Может, именно этого всем нам сейчас и не хватает?

Костяк съемочной команды составляют не только Светлана Суханова, Евгений Бедарев и Сергей Берлов. Продюсером киноленты стал известный актер Александр Петров, с которым группу связывает работа над предыдущими проектами (все участники команды познакомились в 2006 году на съемках «В ожидании чуда»).

Кстати, во время барнаульских показов (а их было сразу два в кинотеатре «Мир») в зале присутствовали друзья и родственники участников съемочной группы. Вероятно, поэтому именно этот этап своего путешествия по стране наши земляки назвали самым ответственным и важным.

«Счастье в конверте» – поистине народное кино, снятое на деньги друзей, спонсоров, единовременных пожертвований. В целом картина обошлась создателям в 33 млн рублей, что крайне мало для ленты такого масштаба.