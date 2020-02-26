В Барнауле чествовали защитников Отечества

Февраль 26 12:45 2020

В воскресенье, 23 февраля, на Мемориале Славы краевой столицы состоялось традиционное возложение цветов в честь воинов, стоявших на страже Родины, и тех, кто сегодня находится на боевом посту. В церемонии вместе с ветеранами, военными и простыми горожанами приняли участие руководители края и города.

Возложение цветов в День защитника Отечества стало традиционным.
Фото Андрея Чурилова

23 февраля в нашей стране начали отмечать 98 лет назад как день создания Красной Армии – на тот момент она существовала всего четыре года. Праздник переименовывали трижды, и до нас он дошел как День защитника Отечества с несколько изменившимся смыслом.

— Это день всех пап, дедушек и мальчиков, – уверенно тараторит пятиклассница Арина Осипова. – Дома мы с мамой и сестрой придумывали, что будем дарить, в школе – с одноклассницами.

Отвечая на вопрос, от кого же защищают мальчишки, чтобы заслужить поздравления на 23 февраля, девочка задумывается:

— Ну, пока ни от кого, только за косы дергают. Мама говорит, что это потому, что мы им нравимся, а защищать они нас будут потом, когда вырастут, женятся и начнут воспитывать детей.

Мама Арины Наталья с улыбкой дополняет дочку:

— Они заранее поздравляют, как бы авансом. Я знаю, что вообще это праздник людей, служивших в армии, воевавших и всю свою жизнь посвятивших защите родной страны. Тем не менее мне кажется, что вполне логично поздравлять всех представителей сильного пола. Пусть не каждый в глобальном смысле на передовой, но они – самое сильное, что есть в нашей жизни. Это те, кто держит удар, берется за разрешение сложных ситуаций, в общем, всячески оберегает свою семью. Мне кажется, это тоже им нужно ставить в заслугу.

Альберт Салимов считает 23 февраля своим законным праздником – он два года служил в Туркменистане, строил мост Дружбы.

— Мне, наверное к счастью, не довелось участвовать в настоящих боевых действиях, как отцу – он в Великую Отечественную войну где-то на Украине дрался с врагом. Но в стычках бывал, стрелял, знаю, как снайпер на тебя смотрит. Не скажу, чтобы этим прямо гордиться можно – ну было и было, – говорит пенсионер. – А вот годами службы очень дорожу – сколько всего повидал, сколькому научился, себя во многом преодолел. Армия для меня – школа скорее не солдат, а мужчин. Оттуда совсем другим приходишь. Вот сейчас у меня сын обижается, что не был призван в свое время – здоровье подвело. Говорит, с мужиками празднуем, они байки травят про службу, а ему сказать нечего. Если бы все нормально было, то попал бы во Вторую чеченскую, это мы уже точно знали с матерью, настраивались заранее. А там, кто знает, как и что повернулось бы. Вот и оказался бы я на месте своего деда, который понятия не имел, что с его сыном там, в боях, в ящик бы почтовый боялся заглядывать.

Если отец Альберта Салимова вернулся домой целехоньким, с уже затянувшимися ранами, то папа Анатолия Шмакова остался где-то на фронте. В память о нем сын принес гвоздики к Вечному огню.

— Да вы лучше вон тех, в погонах, идите поздравьте. Я-то какой защитник? Мне столько лет, что при вашей молодости и говорить неприлично, – смеясь, отказывается от поздравлений Анатолий Иванович. – Про отца могу спокойно говорить – я же маленький был, когда он ушел воевать, только по единственной взрослой фотографии его и знаю. Мне всегда внушали, что он герой, так я с этой мыслью и доживу свой век. Мечтал армию своей судьбой сделать когда-то, чтобы мной гордились, как отцом, да не срослось, на гражданке пригодился. Правда, и тут свое отработал давно – теперь на заслуженном отдыхе. Но я на время не обижаюсь, много всего в жизни повидал, как положено, знания передал, долг свой отдал. Теперь очередь молодых.

В честь героев к Мемориалу Славы и монументу «Героям защитникам Отечества – от благодарных потомков в честь 50-летия Великой Победы» горожане возложили алые гвоздики, а почетный караул дал оружейный залп.
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