Повышение зарплат и снижение безработицы – главные цели социально-трудовой политики

Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко принял участие в совещании регионального управления по труду и занятости населения, а также подвел итоги в этой сфере в минувшем году и поставил задачи на 2020 год.

С основным докладом о проделанной в 2019 году работе выступила начальник профильного управления Надежда Капура. По ее словам, в 2019 году удалось достигнуть ряда важнейших показателей социально-трудовой сферы региона, а по некоторым даже выйти на лидирующие позиции в стране. Так, уровень общей безработицы составил 5,8% и стал минимальным за последние 10 лет на Алтае. По уровню трудоустройства наш регион занял 18 место в России с индикатором 72,9%. По темпам роста заработной платы – 108,5% в номинальном и 103,7% в реальном выражении – Алтай входит в тройку лидеров среди регионов СФО и в двадцатку субъектов РФ.

По мнению Татьяны Ильюченко, председателя комитета по социальной политике АКЗС, в 2019 году была проведена большая работа в части трудоустройства и дальнейшего сопровождения в профессии социально незащищенных слоев населения, особенно инвалидов и матерей, находящихся в декретном отпуске.

— Кроме того, в регионе начали реализовывать программу по профессиональной переподготовке граждан предпенсионного возраста, действие которой рассчитано до 2024 года. На первом этапе мы выполнили план по количеству участников этой программы. Но нужно обратить более пристальное внимание на качество обучения и возможность расширения перечня специальностей, включая финансовоемкие, – заявила Татьяна Викторовна. – Депутаты АКЗС сейчас готовятся ко второму чтению законопроекта о ведомственном контроле, который подразумевает охрану труда и защиту прав социально незащищенных слоев.

Глава региона Виктор Томенко в целом положительно оценил работу управления, но напомнил, что главной задачей, по-прежнему, остается повышение благосостояния жителей Алтайского края.

— Динамика прослеживается, но когда мы смотрим итоговые цифры, то в рейтинге регионов оказываемся далеко позади. Во многом это является следствием низкой стартовой базы. Нужно усилить работу в этом направлении, поскольку улучшение качества жизни является нашей главной целью, – подчеркнул Виктор Петрович.

Также Губернатор объявил, что новым куратором Алтайского края «по бедности» стал Антон Котяков, министр труда и соцзащиты РФ, сменивший на этом посту Максима Топилина. Теперь Антон Олегович будет сопровождать исполнение программы опережающего развития Алтайского края, которую подготовили в региональном Правительстве и утвердили на федеральном уровне. В рамках программных мероприятий нашему региону для борьбы с бедностью выделили 15 млрд рублей. Приоритет при ее реализации будет отдан строительству социальных объектов.

— Наш регион имеет много обязательств в рамках федеральных программ и нацпроектов, дополнительные 15 млрд рублей – это не только помощь, но и большая ответственность. Поэтому и спрос за результаты будет высоким, – сказал Губернатор.