Почему сцена — это ринг и как адекватно воспринимать режиссерские неудачи, рассказала Марина Глуховская

Уже в марте репертуар краевого театра драмы пополнится новым спектаклем «Случайные встречи», созданным по пьесе «Путь вашей жизни» Уильяма Сарояна – американского писателя и драматурга, лауреата Пулитцеровской премии. Над этим материалом работает московский режиссер Марина Глуховская, которая поставила на сцене барнаульского театра спектакль «Время женщин» по одноименному роману Елены Чижовой.

Мир накануне катастрофы

— Марина Витальевна, это третья ваша история, связанная с Барнаулом. В мае 2018 года вы выступали модератором лаборатории по творчеству Достоевского «Человек – целый мир» в краевом театре драмы, затем вы поставили спектакль «Время женщин», и теперь вот взялись за Сарояна?

— Сарояна я открыла для себя сравнительно недавно. Впервые спектакль по этой пьесе мне довелось увидеть в Саратове. Там я сразу восприняла этот материал на слух – мне он показался интересным, глубоким. Со временем впечатление от пьесы меня не оставило, оно осело где-то глубоко внутри. И вот однажды я решила почитать у Сарояна что-нибудь еще, а потом мне захотелось узнать как можно больше и о самом авторе, отказавшемся когда-то от престижной Пулитцеровской премии. Я начала читать не только его тексты и заметки, но и биографию, даже сплетни о нем. В какой-то момент стало казаться, что я понимаю его мир, чувствую его персонажей. И когда я предложила пьесу Алтайскому краевому театру драмы, мне ответили: «Давайте!».

— Такое ощущение, что в этой пьесе описывается мир накануне катастрофы.

— Да, у Сарояна показана жизнь американцев перед войной. Причем в его пьесе заложена главная мысль: даже накануне катастрофы мир может оставаться человечным. И это прекрасно. Ведь сложность жизни, ее трагичность не отменяют любви, доброты, сострадания к людям. Что интересно, если по одну сторону американской литературы находится Хэмингуэй с его волевым миром войны, охоты, рыбалки и корриды, то по другую сторону стоит Сароян со своей иронией, теплотой. И этим он мне близок.

Премьера спектакля «Случайные встречи» намечена на 20 марта. Художник постановки – Юрий Наместников (Самара). В ролях: Константин Кольцов, Геннадий Тихонов, Дмитрий Плеханов, Екатерина Боярова, Иван Дорохов, Сергей Филипченко, Виктор Осипов и другие.

Нужно держать удар

— Прежде чем поступить в ГИТИС, вы окончили филологический факультет МГУ. Сегодня первое образование вам в помощь?

— Думаю, как и любое другое образование для человека театра всегда в помощь. В моем случае филологическая база помогает читать тексты, чувствовать автора, эпоху, контекст. Ведь театр – это не музей, это искусство современное, про сейчас. Поэтому нужно пытаться миры Чехова, Толстого, Достоевского уместить в современности, открыть их и понять. Хотя, по сути, театр – веселенькое дельце и в нем возможны и эксперименты с текстом, даже некое хулиганство. Почему бы и нет, если это сделано талантливо, со знанием дела, а главное – с видением конкретных задач.

— Руководителем мастерской, где вы учились, был Пётр Фоменко. Какие советы этого педагога вы чаще всего вспоминаете во время работы над спектаклем?

— Чаще всего я вспоминаю слова, которые он говорил всем своим студентам: не бойтесь быть собой, будьте самостоятельны и не оглядывайтесь на то, что было до вас. Ведь творчество – это твой собственный взгляд на мир, исключительно твоя точка зрения. То есть нужно добиться внутренней свободы в высшей степени. И тогда исчезнет страх, пропадут внутренние барьеры.

— А как же мнение других, тех же зрителей?

— Не могу сказать, что это не важно. Театр – искусство коллективное, а потому мысль, брошенная в зал, должна все же как-то отозваться. Безусловно, зритель имеет право с тобой не соглашаться, может он и думать иначе, чем ты. Но в любом случае режиссер обязан высказываться внятно, чтобы возникла та самая коммуникация, без которой невозможен театр. И по этому поводу Пётр Наумович говорил, что сцена – это ринг. И режиссер должен уметь держать удар и адекватно воспринимать неудачи.

Серьезное производство

— Вы ставили спектакли в разных театрах в качестве приглашенного режиссера. Но все же у вас был опыт работы в должности главрежа в Челябинском государственном академическом театре драмы. Что он вам дал?

— Понимание того, что в этом качестве ты должен свои творческие амбиции задвинуть на второй план и в своей работе руководствоваться не тем, что хотелось бы лично тебе. Театр – это серьезное производство, где важен беспрерывный постановочный процесс, баланс интересов. Хотя я знаю примеры, когда главрежам удавалось все это соблюсти. Таким был Пётр Наумович Фоменко, после смерти которого театр возглавил его ученик, соратник и друг Евгений Каменькович, в новосибирском «Глобусе» это Алексей Крикливый, в красноярской драме – Олег Рыбкин, в Воронежском камерном театре – Михаил Бычков…

— Вы ставили спектакли по Маркесу, Бабелю, Фришу, Брехту, Лорке, Шекспиру, Гоголю, Достоевскому, Булгакову. В этом списке есть и известный драматург Данила Привалов (творческий псевдоним Мити Егорова), который одно время работал в Барнауле в качестве главрежа МТА. То есть вы готовы работать и с современными авторами?

— Конечно! Сегодня я встречаю очень много интересных работ. Есть прекрасный драматург Елена Исаева, которая пишет чудесные пьесы, в том числе и в стихах, есть драматург более старшего поколения Александр Железцов, сейчас я собираюсь прочесть пьесу «Могильщики», написанную актером новосибирского театра «Старый дом» Тимофеем Мамлиным.

— Вы полтора года не были в Барнауле. Говорят, недавно вы посмотрели свой спектакль «Время женщин», который идет на сцене театра с октября 2018 года. Как его оценили по прошествии времени?

— Я давно хотела поставить этот роман Елены Чижовой. Поначалу планировала воплотить свой замысел на сцене омской драмы, но не вышло. Все случилось в Барнауле, где мне даже удалось пообщаться с автором (Елена Чижова приезжала на премьеру постановки. – Прим. ред.). Что касается жизни спектакля без меня, то в этом мы, режиссеры, противные люди – редко чем бываем довольны. Однако было очень приятно обнаружить, что актеры, задействованные в этой ансамблевой работе, со временем сумели подтянуть свои слабые места и не растерять рисунок спектакля. За это я им очень благодарна.

— А есть ли материал, который очень хотели бы поставить?

— Это Достоевский. «Братья Карамазовы».

Марина Глуховская – российский режиссер театра и кино (Марина Витальевна – одна из режиссеров сериала «Адъютанты любви»), дважды лауреат фестиваля «Золотой Арлекин», номинант премии «Золотая маска».