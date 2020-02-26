Победителя всемирной юношеской олимпиады – Олега Домичека можно будет увидеть на краевой олимпиаде сельских спортсменов

Одна из главных сенсаций нынешней зимы в алтайском спорте – выступление биатлониста Олега Домичека. Сначала он завоевал золотую и серебряную медали на юношеской олимпиаде в Швейцарии, а затем стал третьим на первенстве мира. И все это – в своем первом сезоне с международными стартами.

Терять нечего

До нынешнего сезона фамилия Олега Домичека широкому кругу вряд ли была знакома. Собственно, о том, что одиннадцатиклассник из села Лесное Бийского района выступит в Швейцарии на юношеской олимпиаде, все узнали, когда сам турнир уже вот-вот должен был стартовать. А Олег возьми и удиви всех: выиграл первую в карьере международную гонку, да еще на таком уровне. Золотую медаль ему принесла индивидуальная гонка на 12,5 км.

Причем она и складывалась поначалу грустно. Домичек по разу промахнулся на двух рубежах, после чего оказался на восьмой позиции. Но поняв, что терять уже нечего, дальше Олег собрался, чисто прошел оставшиеся два рубежа. А когда на выходе с последнего сообщили, что благодаря промахам конкурентов он вышел в лидеры, то так припустил к финишу, что отобрал победу у соперников.

— Перед этим была индивидуальная гонка у девчонок, где победила Алёна Мохова из Красноярского края. Бывает так, что один выиграет, тон задаст, все за ним стремятся. Вот так в этот раз и получилось, – говорит Олег.

Вместе с Алёной они на следующий день бежали сингл-микс, стали восьмыми. Домичек рассказывает, что просто не успели восстановиться: сразу же увели на допинг-контроль, даже домой позвонить не успел, проторчал там долго, в гостиницу вернулся к десяти вечера.

Вторую медаль Олег завоевал в заключительной гонке турнира – смешанной эстафете. Тренерский штаб поставил его на финальный этап, эстафету Олег принял, имея преимущество в 25 секунд над итальянцем. Однако подвела стрельба на «стойке», Домичек заработал штрафной круг – в итоге только серебро.

— Не справился с эмоциями, – вспоминает он.

В Швейцарии же после этого проходило и юношеское первенство мира, где наш земляк стал третьим в эстафете. В личных стартах он остался без медалей, но, как поясняет его тренер Лилия Кокорина, он был на год младше почти всех участников, а это в данном возрасте много значит.

Сдать хвосты

Поездке на олимпиаду и первенство мира предшествовало несколько сборов, а перед этим – отбор в команду. Претендентов ждало несколько контрольных стартов, по итогам которых четверка лучших поехала в Швейцарию. Домичек среди этого квартета показал второй результат. Старший тренер сборной края по биатлону Сергей Тарасов признается: в Олега верили, но о таком успехе не думали.

— Это большое достижение. Каждый муниципалитет, где есть биатлон, хочет, чтобы его воспитанники давали результат, и Бийскому району сейчас все тренеры завидуют белой завистью. Надеюсь, что это послужит стимулом. Полтора года назад Олег Домичек показывал посредственные результаты. А потом решил заниматься серьезно, приложил голову, с которой все оказалось в порядке, и вот результат, говорит Тарасов.

Сергей Петрович не преувеличивает – серьезно тренироваться и вообще сделать акцент на биатлон, а не на лыжные гонки, Домичек решил полтора года назад. А начинался его спортивный путь вообще с мотокросса, пока в его школу не пришла тренер по биатлону Лилия Кокорина.

— В 2012 году я ушла работать в районную ДЮСШ, стала набирать детей, ходила по общеобразовательным школам. Оттуда и Олег к нам в группу пришел, – вспоминает она.

Сам Домичек поясняет – в мотокроссе за пределы села не выезжали, здесь же привлекла перспектива куда-то съездить на соревнования, что-то увидеть. Но серьезных результатов долго не было.

— Наступил подростковый период, стали появляться новые соблазны, проснулся интерес к противоположному полу, – рассказывает Лилия Кокорина. – Стали объяснять, что не всегда это на пользу. Либо спорт, либо что-то еще. Он выбрал спорт, причем стал ориентироваться на биатлон, ведь до этого специализировался на лыжных гонках.

Условия для тренировок, что скрывать, у нас не самые простые. Например, стрелковая подготовка – Олег признается, что в этом году на сборах настрелялся больше, чем за все годы тренировок в родном селе. Есть проблемы с инвентарем, не хватает трасс. Но все это компенсируется талантом и характером.

А еще надо находить время на учебу. Олег в этом году оканчивает одиннадцатый класс, впереди ЕГЭ, а он еще даже не получил допуск до экзамена, не писал сочинение – как уехал в декабре на сборы, так и вернулся домой только в феврале. Куда будет поступать, еще не решил. Когда-то мыслил о карьере в МЧС, но теперь, после первых серьезных успехов, хочет еще раз почувствовать вкус побед и продолжать спортивный путь.

Пока же Олег сдает хвосты в школе и готовится к очередным стартам – олимпиаде сельских спортсменов Алтая. И никто не говорит, что они будут легкими – Сергей Тарасов вот Олимпиаду выигрывал, а на сибирском уровне победить не смог.

Одновременно с юношеским в Швейцарии проходило юниорское первенство мира по биатлону (спортсмены от 21 до 22 лет), на котором выступал Даниил Серохвостов из Заринска. Он стал победителем в составе эстафетной четверки.