Команды Степноозёрской средней школы и рубцовской гимназии № 8 стали победителями краевого финала «КЭС-Баскет», который прошел в Барнауле

В спорткомплексе училища олимпийского резерва завершились финальные игры краевого этапа школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». До решающих игр дошли восемь мужских и восемь женских команд.

Смена поколений

Финальные игры по первоначальному плану должны были пройти в Рубцовске. Но из-за погоды сместились сроки проведения олимпиады городов Алтая, которую также проводил Рубцовск. В итоге даты соревнований совпали, и школьным баскетбольным командам пришлось в спешном порядке собираться в Барнаул, а организаторам подыскивать зал и искать места для расселения. В итоге все успели и все остались довольны, а некоторые игры, особенно финал у парней, стали настоящим украшением турнира.

По традиции краевой этап «КЭС-Баскет» стал одним из самых массовых в стране. Правда, многим на сей раз пришлось столкнуться со сменой поколений. Например, у мальчишек закончилась гегемония барнаульского лицея № 121 – до этого команда три года подряд выигрывала краевой этап, а нынче даже не прошла отборочную стадию. Впрочем, это тренеры парней предрекали еще в прошлом году. В итоге, в связи с отсутствием явного фаворита у мальчишек, на победу могла претендовать чуть ли не вся восьмерка финалистов.

А вот у девушек претенденты на медали были известны заранее – это барнаульская гимназия № 69 и рубцовская гимназия № 8, прошлогодний победитель краевого финала. В обеих командах играют воспитанницы СШОР «АлтайБаскет», что и сказалось на результатах – барнаульские и рубцовские гимназистки легко дошли до финала, где сильнее были гостьи паркета. Их тренер Пётр Соловей собрал крепкую команду, где каждая баскетболистка была лидером. В барнаульской же дружине не все оказались способны вести за собой коллектив – когда ведущие игроки устали, команда сбавила обороты.

— Для нас это в любом случае неплохой результат. Да, могли получше сыграть, но у Рубцовска основная пятерка более опытная, наши же девочки младше, – говорит тренер команды барнаульской гимназии № 69 Ольга Попова.

Конечно, подобным раскладом сил остались довольны не все.

— Изначально «КЭС-Баскет» задумывался как турнир именно школьных команд, – говорит тренер команды Первомайской СОШ Юрий Ильин. – У спортшкол есть свои соревнования, первенство России, понятно, что там игроки лучше обучены, опытнее.

В этой связи интереснее было даже посмотреть на матч за третье место, в котором Первомайская СОШ проиграла Бурле.

— Для нас это успех, Бурла однозначно старше и сильнее, – говорит Юрий Ильин. – У нас новое поколение. В 2017 году мы выиграли финал, девочки выпустились из школы. В прошлом году собрали новый состав, стали восьмыми. В этом уже четвертые, так что в следующем поборемся за тройку.

Интрига до последнего

У парней достаточно неожиданно в решающем матче сошлись сельские команды – из Романово и поселка Степное Озеро Благовещенского района. У городских сил хватило только бороться за третье место – в утешительном финале парни из бийской школы № 1 победили представителей барнаульского лицея № 124.

— По всем показателям победить должны были барнаульцы, но, видимо, у бийчан было больше желания, – предположил куратор краевого этапа «КЭС-Баскет» Игорь Майстренко.

Ну а финал, как уже говорилось, стал украшением турнира. В команде Степного Озера еще до начала игры выделялись два игрока – два мелких парня смотрелись сынами полка на фоне рослых и крепких партнеров. «Видимо, по всему селу пацанов собрали», – улыбнулся болельщик на трибуне.

— Это наше будущее, один парень из пятого класса, один из шестого, – пояснил тренер команды Александр Кригер. – Всю команду одного возраста набрать сложно, потому привезли и этих мальчишек, пусть посмотрят, думаю, еще больше интереса к тренировкам у них появится.

До последних секунд не было ясно, кто победит. По итогам первой половины явным фаворитом выглядело Романово – как начали кидать треху за трехой, а у степноозерцев бросок вообще не шел. Но после большого перерыва степноозерцы постепенно начали сокращать разрыв, а когда лидер романовцев Артём Прищепа не совладал с нервами и за пятый фол покинул площадку, выдали стремительный рывок и победу уже не упустили. Эх, не зря директор школы перед игрой звонила тренеру, напутствовала – помогло.

Теперь степноозерские пацаны и рубцовские гимназистки примут участие в сибирском финале «КЭС-Баскет», который пройдет с 9 по 13 марта в Томске.

В Алтайском крае в сезоне 2019-2020 старт в ШБЛ «КЭС-Баскет» приняли 930 команд из 549 школ. Наш регион, как и в прошлые годы, по массовости занимает третье место в России, уступая лишь республикам Татарстан и Башкортостан.

Фоторепортаж с турнира