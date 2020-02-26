Британские музыканты выступили на сцене Государственной филармонии Алтайского края

Концерт выдающегося пианиста Питера Донохоу и всемирно известного британского струнного квартета Саккони прошел в Барнауле в рамках Года музыки Великобритании и России.

Программа включила в себя три произведения (не считая композиции, с которой коллектив вышел на бис): романс Сергея Рахманинова, сочинение «Вне времени» Джонатана Дава и фортепианный квинтет Сергея Танеева. При этом во время концерта действительно создавалось ощущение пребывания вне времени. Произведение английского композитора, шестичастное по своей структуре, каждым музыкальным фрагментом отсылает в разные эпохи, а некоторые мелодии удивительно напоминают саундтреки из фэнтези-фильмов. В какой-то момент ты даже слышишь свист сквозняка и глухой гул будто бы из лесной чащи, но осознаешь, что все это – звуки скрипок, альта и виолончели. Вот что значит настоящие виртуозы.

Кстати, квартет существует почти 20 лет: юбилей коллектив отпразднует в 2021 году. Название Sacconi Quartet происходит от имени выдающегося итальянского мастера смычковых инструментов XX века Симона Саккони. Оба скрипача и альтист играют на инструментах авторства Саккони. Квартет регулярно выступает по всей Европе, на главных площадках Лондона. А вот в России музыканты дебютировали. Впереди концерты в Мексике и Ливане.

В Мексику ребята поедут в компании другого пианиста, так что Барнаулу крупно повезло: у нас выступил Питер Донохоу, в последние сезоны гастролировавший с Дрезденским филармоническим оркестром, Симфоническим оркестром города Бирмингема, Национальным филармоническим оркестром России и другими коллективами.

Даже если имя музыканта вам ни о чем не говорит, стоит послушать его хотя бы минуту, и вы поймете, почему его признают одним из выдающихся пианистов нашего времени. Но вряд ли в этот вечер на концерте были те, кому неизвестно творчество Донохоу: после победы на VII Международном конкурсе имени Чайковского в 1982 году он обрел большую популярность в нашей и других странах. В Барнауле с нетерпением ждали эту встречу – зал был полон. И пианист, и его молодые коллеги-музыканты покорили слушателей. Безупречная техника исполнения, сложнейшие пассажи, настроение в мелодиях – неудивительно, что барнаульская публика упорно вызывала артистов на бис.

Программа Года музыки Великобритании и России проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского совета.