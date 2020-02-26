Барнаульский проект признан лучшей муниципальной практикой в номинации «Безопасность российского студенчества»

Проект «Неделя адаптации для первокурсников» был отмечен дипломом первой степени на уровне Российской Федерации как лучшая муниципальная практика в номинации «Безопасность российского студенчества».

«Неделя адаптации» проводится городским комитетом по делам молодежи и подразумевает не столько привыкание первокурсников к новому распорядку и коллективу, сколько знакомство с новыми для них условиями жизни: ведь многие студенты приезжают в Барнаул из сел региона.

— Ничего подобного ни один из регионов нашей страны не делает, – отмечает председатель комитета по делам молодежи Владимир Гудков. – Конечно, проводятся проекты по адаптации на уровне студенческого городка, но в нашем городе это делается более массово и комплексно. К первокурсникам приходят представители органов профилактики: и наркоконтроль, и Роспотребнадзор, и многие другие. Объясняют условия проживания в общежитии, знакомят с работой административной комиссии, с ответственностью за различные преступления, в том числе распространение наркотиков. Миграционная служба работает со студентами-иностранцами, рассказывая, какие права и обязанности теперь на них возложены. Основная цель проекта – обезопасить наше студенчество от противоправных действий.