За мудрым советом: как консультационные центры помогают родителям лучше узнать своего ребенка

В детском саду № 261 «Истоки» приступили к реализации уникального проекта «Территория мудрых родителей». Накануне его посетил министр образования и науки Максим Костенко.

В детских садах Барнаула уже несколько лет работают консультационные центры психолого-педагогической помощи родителям, чьи дети по разным причинам не посещают дошкольные учреждения. Они дают возможность мамам и папам в режиме одного окна получить квалифицированную помощь разных специалистов. Министр образования края Максим Костенко посетил «Территорию мудрых родителей», расположенную на базе 261-го садика.

— В прошлом году детский сад «Истоки» вошел в число трех образовательных организаций края, которые прошли конкурсный отбор на получение гранта в рамках национального проекта «Образование» в форме субсидии из федерального бюджета, – отметил Максим Костенко. – Благодаря гранту данный консультационный центр освоит сумму порядка 4 млн руб. Средства будут направлены на инфраструктуру, оплату труда специалистов и организацию разных мероприятий, в том числе и дистанционного характера. А задача у нас одна – максимально близко быть к родителям в те сложные моменты, когда они не знают, что делать со своим ребенком.

Сегодня в центре сделали новый ремонт, установили современное игровое оборудование, благоустроили отдельную входную зону. В 2020 году сюда сможет прийти мама из любого района Барнаула или другого населенного пункта Алтайского края, предварительно согласовав дату и время по телефону.

Одной из первых посетительниц стала мама 1,5-годовалой Киры Алёна Глухарёва.

— Дочка маленькая, и у меня, как и у любой мамы, возникает много вопросов по ее воспитанию, – говорит Алёна. – Случайно узнала про этот центр и сегодня пришла сюда за помощью.

В центре готовы ответить на любые вопросы: как отучить кроху от пустышки, почему ребенок в саду начинает кусаться или драться, как помочь малышу найти друзей в группе. Пока маму консультируют, за дитем присмотрит воспитатель.

— Ребятишки с особенностями здоровья не всегда попадают под внимание педагогов, – отмечает Татьяна Бочкарёва, заведующая детским садом № 261. – Но это жизненно необходимо. Мамы с ребятишками, которые не посещают детский сад в силу различных причин, иногда не имеют возможности своевременно получать необходимую информацию. В этом им и поможет наш проект.

Здесь ждут не только родителей дошколят, но и подростков до 18 лет. Консультационный центр окажет не менее 10,5 тыс. услуг. Специалисты признаются, что наиболее востребованными остаются консультации по вопросам развития и поведения ребенка, отношений между родителями и детьми, семейного образования. Согласно проекту, сад выступает базой, которая координирует родительские сообщества всего региона.

— Нашими партнерами являются дошкольные учреждения, размещенные в разных районах края, – дополняет Светлана Колпакова, психолог консультационного центра. – Мы также будем консультировать родителей, проживающих в сельской местности, используя различные методы: телефон, видеосвязь и личный прием.

Еще одно радостное событие для «Истоков» – открытие трех дополнительных ясельных групп, которые посещают 70 малышей. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Демография».

Напоминаем, на консультацию к специалистам можно записаться по телефону 8 (3852) 360-390, через электронную запись на сайте учреждения: www.istoki-261.ru, или по адресу г. Барнаул, ул. Червонная, 8.