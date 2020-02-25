В ревматологическом отделении горбольницы № 4 заработал дневной стационар

Хорошей новостью для страдающих аутоиммунными заболеваниями барнаульцев стало открытие на базе ревматоидного отделения 4-й городской больницы дополнительного дневного отделения. Теперь специализированную медицинскую помощь можно получать и без отрыва от работы.

Мнение о том, что основные пациенты ревматологического отделения – это люди серебряного возраста, не более чем стереотип.

— Ревматологические заболевания – очень актуальная проблема системы здравоохранения, поскольку все наши недуги являются хроническими и поражают людей молодого, трудоспособного возраста. С каждым годом число наших пациентов, к сожалению, возрастает, и действия медиков направлены на то, чтобы оказать им качественную квалифицированную специализированную помощь, – констатирует главный ревматолог региона, заведующая отделением ревматологии 4-й городской больницы Оксана Цюпа.

Сегодня так называемые аутоиммунные заболевания все чаще дают о себе знать. Существует статистика: ежегодно в стране на каждые 100 тыс. человек появляется по 50-100 новых пациентов с ревматоидным артритом, системной красной волчанкой и другими аутоиммунными недугами. Пока медицина не научилась полностью их побеждать, но делает немалые шаги к тому, чтобы минимизировать проявления болезни.

— Все наши ревматологические заболевания – специфические, развивающиеся на основе аутоиммунного воспаления. Пока так и не понятно, почему оно происходит в организме. Но эффективные методики сдерживания болезни есть, – отмечает Оксана Александровна. – На сегодняшний день существует стандартная базисная терапия и новые генно-инженерные биологические методики, разработанные на основных механизмах воспаления, вызывающих наши ревматологические заболевания. Они позволяют избирательно и массивно угнетать те самые воспалительные белки, которые и вызывают развитие этого специфического аутоиммунного воспаления.

Дневной стационар для каждого из ревматологических пациентов – это огромный шаг к комфорту, улучшению качества жизни и, конечно же, сокращению времени, проведенного на больничной койке. С появлением новой формы лечения пациенту отделения Владимиру Антропову жить и лечиться стало гораздо проще:

— Мне 39 лет, из них восемь живу с артритом. До этого ежегодно ложился в больницу на две недели. Получал базовое лечение. Теперь врачи начали использовать новые методы – ставят мне биологические препараты. Даже эффект от них другой. Общее самочувствие стало лучше, в суставах исчезли ощущения скованности, боли. Уже после одного укола проходят кожные проявления болезни. Хорошо, что открыли дневной стационар, – я теперь заезжаю в больницу всего на пару часов: поставят укол, проведут обследования, и я свободен.

Пока с применением генно-инженерных препаратов проходят лечение 150 пациентов. Не исключено, что их количество будет увеличено.

Городская больница № 4 – это специализированное многопрофильное медицинское учреждение, в структуру которого входят круглосуточный стационар, поликлиника, дневной стационар. С 2013 года пациентам оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по профилям «Акушерство и гинекология» и «Абдоминальная хирургия» с применением реконструктивно-пластических операций, с 2018 года – по профилю «Ревматология».