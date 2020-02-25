В Алтайском крае поддерживают соотечественников, перебравшихся к нам на ПМЖ из других стран

Уже десятый год на территории нашего региона продолжается реализация программы «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом». За это время ее мерами поддержки воспользовалось более 14,5 тыс. человек.

Ощутимая поддержка

Ирина Друзик приехала в Барнаул из Казахстана вслед за мужем в 2018 году, а российское гражданство получила спустя ровно год. Ей повезло – о поддержке переселенцев она уже знала, до этого ею по подсказке знакомых пользовались родители мужа. Поэтому по приезде в столицу края девушка сразу обратилась в центр занятости населения и стала участником программы.

— Пока не получила паспорт, было очень сложно куда-то устроиться на работу. Так долго ждала документы потому, что оформление требует времени. Сначала подаешь необходимые бумаги на «зеленую книжку» переселенца, ждешь очереди, получаешь ее, активируешь в Барнауле. Затем оформляешь разрешение на временное проживание (РВП), это тоже небыстро, и только после его получения можно подать документы на паспорт, – раскладывает по полочкам длинную схему Ирина. – Став участницей программы, я получила ощутимую помощь в виде выплат за аренду жилья. Это действительно хорошая поддержка, особенно когда ты не можешь устроиться на работу и не имеешь стабильного дохода.

По словам Ирины Друзик, получить компенсацию просто. Все, что нужно предоставить, – договор найма жилья, паспорт и документ, подтверждающий участие в программе переселения.

Ивану Гаврилину, студенту Алтайского государственного технического университета, было проще, чем Ирине. Он приехал в Барнаул за высшим образованием, потому не столкнулся с трудностями поиска работы.

— У меня здесь училась знакомая, рассказывала о студенческой жизни, я заинтересовался и тоже решил сюда поступать. Успешно сдал экзамены в Казахстане и был зачислен на бюджет, – рассказывает свою историю молодой человек. – От знакомой же узнал про программу переселения. Когда перешел на третий курс (раньше этими мерами поддержки воспользоваться нельзя), собрал необходимые документы и получил компенсацию. Мне возместили проживание в общежитии за полгода, это около 20 тыс. руб., и расходы на медицинские справки в районе 2 тыс. руб. Конечно же, это весомая поддержка, особенно на начальном этапе студенческой жизни.

После окончания вуза Иван планирует остаться в краевой столице и найти работу по специальности.

Желающие принять участие в программе переселения могут обратиться в управление Алтайского края по труду и занятости населения (http://portal.aksp.ru/) при личном визите в офис (пр. Строителей, 29а) или по телефону 8 (3852) 20-55-11.

Широкий спектр

Основное преимущество для наших соотечественников, переезжающих в Алтайский край и участвующих в госпрограмме, – ускоренная и упрощенная процедура получения российского гражданства, которая сопровождается целым рядом мер финансовой поддержки. Это выплата подъемных, компенсация затрат на перевоз имущества, проезд к новому месту жительства, оформление документов, необходимых для проживания на территории нашей страны.

— Эти меры поддержки федеральные. Кроме них каждый субъект РФ, который участвует в реализации программы, оказывает свои меры, – поясняет главный специалист управления Алтайского края по труду и занятости населения Андрей Волошин. – В нашем регионе это компенсация затрат по найму жилья (до 42 тыс. руб. за период до шести месяцев) и расходов на оформление документов для получения разрешения на временное проживание.

Вместе с субсидиями, предусмотренными для всех участников программы, есть те, которыми могут воспользоваться отдельные категории граждан. Так, студенты имеют возможность возместить затраты на обучение, если учатся на платной основе, и претендовать на поощрительные выплаты. Многодетные семьи – получить выплату на подготовку детей к школе, а те, кто недавно стал родителями, – ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. В случае необходимости также можно возместить затраты на подтверждение иностранного диплома.

— Но есть условие: если соотечественник переезжает с места постоянного проживания, в нашем случае с территории Алтайского края, ранее чем через три года после переселения, у него возникают обязательства по возврату полученных средств, – подчеркивает Андрей Волошин.

Однако, как отмечает специалист, таких людей немного. Больше тех, кто, наоборот, видит в нашем регионе перспективы и оседает здесь. Интерес к Алтайскому краю уже несколько лет остается стабильно высоким – вместо ожидаемых 1050 человек в год к нам перебирается из-за рубежа 1800-2000 соотечественников. Из них 75% для постоянного места жительства выбирают Барнаул.

По итогам 2019 года в регионе зарегистрировано 1868 соотечественников. Наибольшее количество прибыло из Казахстана (около 80%), остальные из Азербайджана, Армении, Германии, Киргизии, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Швейцарии. В Барнауле 46 участников программы получили компенсацию расходов по найму жилого помещения на общую сумму 1431,1 тыс. руб. 85 соотечественникам и членам их семей возместили расходы на медосвидетельствование на общую сумму 552,9 тыс. руб.