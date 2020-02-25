На новой частоте: на всех региональных и федеральных трассах появится Интернет

Министерство цифрового развития и связи Алтайского края и компания «ВымпелКом» («Билайн») подписали соглашение о намерениях в сфере развития услуг связи на территории региона.

Один из запланированных проектов в рамках соглашения – организация доступности связи на федеральных и региональных дорогах. Краевому Министерству удалось договориться с операторами связи, которые готовы делиться своими ресурсами, чтобы с минимальными затратами обеспечить связь для каждого абонента.

— Национальной программой «Цифровая экономика» была поставлена задача: к 2024 году довести до 100% покрытие мобильной связью федеральных дорог. В Алтайском крае мы имеем участок Чуйского тракта, который на данный момент покрыт на 99%. Но мы понимаем, что есть «слепые зоны» у разных операторов, – обозначил проблему министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов.

Выходит так, что зоны покрытия одних операторов попадают на «белые пятна» других компаний. Там, где закачивается связь у одного, есть инфраструктура другого. Совместно используя имеющиеся вышки, можно охватить алтайские дороги всеми операторами сразу. Это и решила сделать рабочая группа, созданная при Министерстве цифрового развития и связи.

— Благодаря этим усилиям цель, поставленная нацпрограммой, может быть достигнута в течение 2020-2021 годов, – считает Зрюмов.

Конечно, федеральные трассы – это только начало. В крае много насыщенных региональных трасс – их и коснется соглашение с «ВымпелКомом». Про муниципальные речи пока не идет: цели полностью обеспечить связью все региональные и муниципальные дороги нет даже в самых смелых перспективных планах.

Вместе с тем у операторов есть планы вхождения в малые населенные пункты, чтобы развивалась связь нового поколения: 4G, связь в формате LTE. Ильгиз Азизов, региональный директор Восточного региона ПАО «ВымпелКом», рассказывает:

— Барнаул и Алтайский край для нашей компании являются приоритетной территорией, в прошлые годы мы неплохо инвестировали, строили много базовых станций и не собираемся останавливаться. По итогам 2019 года мы вошли в 250 новых населенных пунктов в 60 районах Алтайского края. В текущем году хотим запустить в Бийске и Рубцовске LTE на частоте 2600 МГц, что позволит в разы увеличить скорость на терминалах и устройствах клиентов. В 2020-2021 годах мы продолжим увеличивать покрытие и емкость сети, пойдем в новые жилые массивы, дачные и коттеджные поселки, модернизируем связь в курортных зонах края.

В развитие 4G-связи в Алтайском крае на 2020-2021 годы «ВымпелКом» инвестирует около 1,2 млрд рублей. Они пойдут, в частности, на обновление оборудования, создание новых рабочих мест. Также планируется строительство сети в «слепых зонах», это около десятка локаций.