На барнаульском ипподроме прошел чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам.

Февраль 25 14:19 2020

Участники соревновались в двух классах – А1600 (переднеприводные автомобили) и Д-2 классика (привод на заднюю ось). На старт вышли 18 пилотов из Алтайского края, Новосибирска, Омска, Кемерово, а также Талдыкургана. 

Фото Ярослава Махначёва.

В первый день состоялась свободная тренировка и квалификационные заезды, а 23 февраля болельщики стали свидетелями 17 зрелищных финальных заездов. По их итогам в классе А1600 первенствовал омич Андрей Гирш, в классе заднеприводных автомобилей победил бийчанин Алексей Пустовалов.

Подробнее о соревнованиях читайте в пятничном номере «ВБ».

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