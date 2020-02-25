К 2023 году в Барнауле намерены построить новый аэровокзальный комплекс

Февраль 25 11:39 2020

На заседании Правительства Алтайского края под председательством Губернатора Виктора Томенко рассмотрели материалы инвестиционного проекта «Развитие аэропортового комплекса города Барнаула».

После реконструкции терминала аэропорт Барнаула станет более комфортным.
Фото Ярослава Махначёва

Действующий в Барнауле международный аэропорт построен в 1968 году. Он имеет площадь 4,5 тыс. кв. м и позволяет обслуживать за час немногим более 100 вылетающих пассажиров. Вместе с тем, как сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, на протяжении последнего десятилетия за счет увеличения количества выполняемых рейсов и расширения географии полетов поток пассажиров вырос почти вдвое. В связи с динамикой перевозок необходимо увеличить пропускную способность аэропорта в 2,5-3 раза. Только для внутренних линий нужен аэровокзальный комплекс площадью 8,5 тыс. кв. м. Стоимость возведения такого терминала составляет примерно 3 млрд рублей.

Производственную деятельность в аэропорту ведет авиапредприятие «Алтай», созданное при участии регионального правительства и компании «Новапорт Холдинг». Но авиапредприятие может взять на себя кредитную нагрузку не более 670-700 млн рублей. В случае привлечения государственной гарантии Алтайского края возможно увеличение суммы кредита до 1,2 млрд рублей. Что составляет лишь треть от необходимой суммы.

Для решения вопроса с финансированием проекта необходимо привлечение инвестиций со стороны, что возможно только при получении одобрения от двух участников акционерного общества. Сейчас Правительству Алтайского края принадлежит 52 процента акций, то есть контрольный пакет, а «Новапорт Холдингу» – 48 процентов.

Согласно предложенной вторым собственником авиапредприятия схеме развития, необходимо увеличить уставной капитал путем выпуска дополнительных акций. «Новапорт Холдинг» купит их по рыночной стоимости, а средства поступят на счет акционерного общества.

При этом количество акций, которое было у Правительства Алтайского края, не изменится, однако, его доля в уставном капитале уменьшится до отметки 25 процентов +1 акция. Это, так называемый, блокирующий пакет, который позволит осуществлять контроль за реализацией инвестиционного проекта. Соответственно «Новапорт Холдингу» будет принадлежать 75 процентов минус 1 акция.

Проект развития предусматривает строительство на первом этапе нового терминала для внутренних воздушных линий площадью не менее 8,5 тыс. кв. м, который будет соответствовать всем современным требованиям. Всего на проектирование, строительство и запуск нового аэровокзального комплекса потребуется три года. Окончания реконструкции ожидают весной 2023 года.

Александр Дементьев заверил, что в период строительства аэропорт продолжит обеспечивать необходимую пропускную способность. Как написано в инвестиционном соглашении, за нарушение в работе аэропорта по вине второй стороны на срок более 48 часов предусмотрен штраф в размере 7 млн рублей.

Реконструкция открывает массу преимуществ. По словам генерального директора «Новапорт Холдинга» Сергея Рудакова, подобный проект уже реализовали в Томске. И сегодня томичи уже вышли на уровень 780 тыс. пассажиров в год, потому что у холдинга другие возможности по деньгам, по строительству международных терминалов. Холдингу легче развивать маршруты, запускать новые рейсы.

— В случае если инвестиционный проект реализуется, мы будем владеть одной четвертью в хорошем предприятии с хорошими перспективами финансово-экономической деятельности. А пассажиры смогут летать в комфортных, современных условиях, – резюмировал Виктор Томенко.

С 2006 по 2019 год поток пассажиров увеличился с 270 тыс. до 532 тыс. человек.
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