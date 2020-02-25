К 2023 году в Барнауле намерены построить новый аэровокзальный комплекс

На заседании Правительства Алтайского края под председательством Губернатора Виктора Томенко рассмотрели материалы инвестиционного проекта «Развитие аэропортового комплекса города Барнаула».

Действующий в Барнауле международный аэропорт построен в 1968 году. Он имеет площадь 4,5 тыс. кв. м и позволяет обслуживать за час немногим более 100 вылетающих пассажиров. Вместе с тем, как сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, на протяжении последнего десятилетия за счет увеличения количества выполняемых рейсов и расширения географии полетов поток пассажиров вырос почти вдвое. В связи с динамикой перевозок необходимо увеличить пропускную способность аэропорта в 2,5-3 раза. Только для внутренних линий нужен аэровокзальный комплекс площадью 8,5 тыс. кв. м. Стоимость возведения такого терминала составляет примерно 3 млрд рублей.

Производственную деятельность в аэропорту ведет авиапредприятие «Алтай», созданное при участии регионального правительства и компании «Новапорт Холдинг». Но авиапредприятие может взять на себя кредитную нагрузку не более 670-700 млн рублей. В случае привлечения государственной гарантии Алтайского края возможно увеличение суммы кредита до 1,2 млрд рублей. Что составляет лишь треть от необходимой суммы.

Для решения вопроса с финансированием проекта необходимо привлечение инвестиций со стороны, что возможно только при получении одобрения от двух участников акционерного общества. Сейчас Правительству Алтайского края принадлежит 52 процента акций, то есть контрольный пакет, а «Новапорт Холдингу» – 48 процентов.

Согласно предложенной вторым собственником авиапредприятия схеме развития, необходимо увеличить уставной капитал путем выпуска дополнительных акций. «Новапорт Холдинг» купит их по рыночной стоимости, а средства поступят на счет акционерного общества.

При этом количество акций, которое было у Правительства Алтайского края, не изменится, однако, его доля в уставном капитале уменьшится до отметки 25 процентов +1 акция. Это, так называемый, блокирующий пакет, который позволит осуществлять контроль за реализацией инвестиционного проекта. Соответственно «Новапорт Холдингу» будет принадлежать 75 процентов минус 1 акция.

Проект развития предусматривает строительство на первом этапе нового терминала для внутренних воздушных линий площадью не менее 8,5 тыс. кв. м, который будет соответствовать всем современным требованиям. Всего на проектирование, строительство и запуск нового аэровокзального комплекса потребуется три года. Окончания реконструкции ожидают весной 2023 года.

Александр Дементьев заверил, что в период строительства аэропорт продолжит обеспечивать необходимую пропускную способность. Как написано в инвестиционном соглашении, за нарушение в работе аэропорта по вине второй стороны на срок более 48 часов предусмотрен штраф в размере 7 млн рублей.

Реконструкция открывает массу преимуществ. По словам генерального директора «Новапорт Холдинга» Сергея Рудакова, подобный проект уже реализовали в Томске. И сегодня томичи уже вышли на уровень 780 тыс. пассажиров в год, потому что у холдинга другие возможности по деньгам, по строительству международных терминалов. Холдингу легче развивать маршруты, запускать новые рейсы.

— В случае если инвестиционный проект реализуется, мы будем владеть одной четвертью в хорошем предприятии с хорошими перспективами финансово-экономической деятельности. А пассажиры смогут летать в комфортных, современных условиях, – резюмировал Виктор Томенко.

С 2006 по 2019 год поток пассажиров увеличился с 270 тыс. до 532 тыс. человек.