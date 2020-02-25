Где блины, тут и мы: с понедельника началась Масленая неделя

Для кого-то Масленица связана с весельем и массовыми гуляньями, кто-то видит в ней один из этапов подготовки к Великому посту. Таков этот многоликий праздник, вмещающий в себя огромное число смыслов и традиций.

Дата празднования Масленицы ежегодно меняется. Это зависит в первую очередь от календаря и Пасхи: отмечать Масленицу начинают за 56 дней до Светлого Христова Воскресенья. Нынешняя Масленая неделя выпадает на 24 февраля – 1 марта. В православных традициях этот период называется Сырной седмицей – это последняя неделя перед Великим постом, который наступает на следующий день после Масленицы и длится 48 дней. Еще эту неделю называли мясопустной, потому что со стола убирали мясные блюда. Зато рыбу и молочные продукты можно кушать в неограниченном количестве.

Неделя веселья

В России сложилось множество поверий и традиций, связанных с Масленицей. Каждый день блинной недели имеет свою особенность. Понедельник – Встреча, вторник – Заигрыши, среда – Лакомка, четверг – Разгул, Перелом, Широкий четверг, пятница – Тещины посиделки, суббота – Золовкины посиделки, воскресенье – Проводы, Прощеный день. И если до среды разрешалось заниматься работами по дому, то другие дни необходимо было посвятить празднованию.

Последние два дня Масленой недели были исполнены особого веселья. Как рассказала директор ДШИ «Традиция» Лариса Белькова, сибирская традиция празднования Масленицы отличалась обязательным катанием на санях, запряженных лошадьми, несущимися во весь опор по зимней дороге под залихватский перезвон колокольчиков на дуге. Наши предки тщательно готовились к праздничному катанию: мыли лошадей, расчесывали им гривы и хвосты, приводили в порядок сани.

На Алтае не было традиции петь заклички, призывающие весну, в остальном увеселения были такими же, как и по всей стране. Разве что снега в наших краях всегда было много, а значит, строительство горок и ледовых городков шло дружнее и масштабнее. Казалось бы, зима на исходе, а горки были обязательным атрибутом Масленицы. В народе говорили: на горах покататься да в блинах поваляться. Причем считалось, чем длиннее ледовая дорожка и дальше катятся сани, тем лучше уродится лен. А еще в каждой деревне в канун весны непременно строили качели. Наши предки верили, что чем выше поднимаются качели, тем лучше будет урожай.

Солнцу родственники

Строительством масленичных аттракционов занимались мужчины, пока женщины хлопотали по хозяйству и пекли блины. Вот уж у кого забот было предостаточно, ведь главным условием Масленицы был обильно накрытый стол в течение всей недели.

— Каждая хозяйка на Руси имела свой собственный рецепт выпечки блинов, хранившийся в тайне и передававшийся от матери к дочери. Чтобы блины получились пышными и вкусными, опару на тесто (блины были на дрожжевой основе) замешивали поздно ночью, вдалеке от посторонних глаз. Муку добавляли в основном гречневую, что придавало блинам слегка кисловатый приятный вкус, основу жидкости в тесте составляли дрожжи, молоко и вода, готовые блины отличались пышностью, румяностью и были немного рыхлыми, – поведала Лариса Викторовна. – Начинка для блинов могла быть самой разной: от мяса и грибов до творога, селедки и даже каши.

Свой блинный секрет есть и у современных хозяюшек. Так, актриса Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева добавляет в тесто четверть стакана минеральной воды. Любой, главное, сильногазированной. Благодаря этому ингредиенту блинчики получаются ажурными с множеством пузырьков.

— Рецепт использую стандартный – яйца, молоко, соль, растительное масло, мука, – рассказывает Виктория. – Смешиваю на глаз, в зависимости от того, какое количество людей мне необходимо накормить. Семья у нас большая, уходит по два-три литра молока. Обычно много печем, сразу на нескольких сковородах, потом фаршируем сыром, ягодами, творогом или мясом.

— Чем гуще тесто, тем толще блин, – делится секретом жительница Барнаула Мария Тюнина. – Я делаю на литр молока: 6 яиц, 2 стакана муки, соль, сахар по вкусу, столовая ложка растительного масла и, если нужно, добавляю кипяченой воды (на глаз). Сковородку смазываю салом, а блинчики потом сливочным маслом. Получаются тоненькие, и не засыхают потом края.

Наши предки верили, что вместе с круглым, румяным блином, так похожим на солнце, они съедают частичку его тепла и могущества. Поэтому именно с масленичными блинами связано множество примет, многим из них верят и поныне. Если блины получились большими и пышными – значит год будет для всего дома плодотворным. Прилипание блинчиков к сковороде или их пригорание сулит неприятности. Если блинчики плохо пропеклись или просто вышли некрасивыми, то это тоже плохая примета.

Кульминацией Масленой недели является последний день – Прощеное воскресенье. Это время просить прощение у близких и самому прощать тех, кто вольно или невольно нанес обиды.

А еще люди продолжали веселиться, и в честь проводов зимы сжигали чучело Масленицы. Однако, по данным этнографов, на Алтае роль чучела исполняли пучки соломы, которую собирали в течение недели. Все надеялись, что с уходом Масленицы кончится зима, весне дорогу освобождая.

Празднуем масленицу

Театрализованный концерт «Сибирская Масленица – мировой праздник» пройдет 25 февраля в концертном зале «Сибирь» (пр. Ленина, 7). В программе задействованы артисты театра «Куклы-великаны», Алтайского государственного театра кукол «Сказка» и Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая.

Фестиваль «Сибирская Масленица» в ТК «Сибирское подворье» (Смоленский район Алтайского края, с. Новотырышкино) 29 февраля. В программе фестиваля: уникальные заезды русских троек и конноспортивные соревнования, масленичные забавы. А также реконструкция масленичной потехи «взятие снежного городка» и дефиле в традиционных народных костюмах в рамках конкурса «Традиционный костюм Сибири».

1 марта в парке «Лесная сказка» (ул. Энтузиастов, 12) встреча весны. В программе: веселые игры и забавы, песни и пляски, проводы зимы и сжигание чучела. Начало в 12.00. Вход свободный.