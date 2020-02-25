День российских студенческих отрядов отметили в Барнауле

Для студотрядовцев 17 февраля красный день календаря – уже четвертый год подряд их «профессиональный» праздник отмечается на государственном уровне. В рамках его празднования в столице края подвели итоги Всероссийской патриотической акции «Снежный десант». В церемонии ее закрытия принял участие Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко.

Десять дней 19 студенческих и два ветеранских отряда «Старая гвардия» и «Зимний аккорд» колесили по 22 районам края. Помогали ветеранам, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, работали со школьниками. В этом году волонтеры оказали шефскую помощь по 524 адресам, очистили от снега 95 памятников и мемориалов, а также провели 155 профориентационных встреч, 170 мастер-классов, 120 спортивных мероприятий, 140 концертов и 270 лекций.

— Наши «снежные десантники» – это универсальные бойцы, которые всё умеют и всё могут, – отметил Виктор Томенко. – Им не страшны ни метель, ни мороз, ни снег, обилием которого отличается этот год. Искренне хочу поблагодарить их за невероятный сплав оптимизма, взаимного уважения, настоящей дружбы и энергетики, какой может быть именно в эту пору жизни. Желаю привлекать новых сторонников, старшим — передавать традиции, на которые можно было бы опираться, а тем, кто вливается в наше движение, – успехов, постараться найти себя и быть полезным своим близким, всему обществу, нашему краю.

Успехи отрядовцев и активное развитие их движения во многом зависят от руководителей. За добросовестную и оперативную работу по подготовке отрядов всероссийской патриотической акции благодарственные письма Губернатора Алтайского края получили ректоры ведущих вузов региона.

Кстати, перед церемонией закрытия акции ее участникам и почетным гостям презентовали книгу, посвященную полувековой истории «Снежного десанта». В одном из экземпляров руководитель региона оставил памятную надпись – напутствие студотрядовцам всех времен и поколений.

В год 75-летия Победы каждому отряду «Снежного десанта» было присвоено имя ветерана или участника Великой Отечественной войны из того района, на территории которого работали ребята.