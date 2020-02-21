В край поступят тест-системы для определения китайского коронавируса

Количество заболевших ОРВИ сокращается, карантин по гриппу еще не снят, а медики региона делают все, чтобы уханьский коронавирус в край не просочился, — об этом и многом другом рассказали в ходе пресс-конференции специалисты региональных Минздрава и Роспотребнадзора.

На вооружении у медиков появилось новое российское изобретение – тест-система по выявлению у человека уханьского коронавируса. Ее разработчик – новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор».

— Российская тест-система предназначена для лабораторной диагностики коронавируса. Сейчас ее распределяют между всеми регионами страны. У всех, кто прибывает в край из Китая, будут брать мазок из носа и исследовать этот биоматериал на наличие коронавируса. В Алтайский край уже на этой неделе придет партия на 200 исследований, – рассказала начальник отдела эпиднадзора краевого управления Роспотребнадзора Ольга Егорова.

Чтобы предупредить появление опасной болезни на территории региона, ежедневно ведомство отслеживает информацию о пассажирах, разными способами приезжающих на Алтай из Китая. В большинстве своем это туристы. Приезжающие из Поднебесной сразу же попадают под наблюдение медиков. Сегодня под пристальным вниманием врачей находятся 142 человека. Они – на домашнем режиме, и их ежедневно навещает медицинский работник.

Вскоре в краевую столицу с затянувшихся из-за разбушевавшегося вируса каникул должны вернуться 67 китайских студентов. Они тоже попадают под карантин.

— После 2 марта мы планируем возврат студентов из КНР, которые обучаются в Алтайском крае. Точная дата их возвращения еще определяется. Сейчас рассматривается вопрос о создании пункта медицинского наблюдения, там вернувшиеся китайские студенты проведут около двух недель, – отметила Ольга Фёдоровна.

На днях должен быть снят карантин в Тюмени, куда ранее военными самолетами доставили россиян из Уханя. В числе находящихся там земляков – преподаватель одного из вузов региона.

Еще одна из актуальных для этого времени года тем – заболеваемость ОРВИ и гриппом. За неделю с 10 по 16 февраля медики диагностировали в крае 22,3 тысячи заболевших. Эпидпорог превышен на 29%, что меньше показателя прошлой недели на 7%. Чаще всего болеют дети до 14 лет, а самый распространенный в этом сезоне – вирус гриппа В.