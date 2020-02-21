В 2019 году в Ленинском районе делали упор на выполнение задачи, обозначенной Президентом РФ в ежегодном Послании Федеральному Собранию – укрепление семьи, повышение качества жизни горожан

Для повышения качества жизни граждан в нашей стране разработан целый комплекс мер. Это не только осуществление социальных выплат, но и создание дополнительных рабочих мест, строительство новых и модернизация действующих детских садов и школ, обеспечение безопасности на дорогах и повышение качества оказания медицинских услуг. Ленинский район по многим из этих позиций набрал за минувший год хорошие обороты.

Производство: показатели растут

Основной курс, который промышленные предприятия Ленинского района взяли в прошлом году, – реализация инвестпроектов, развитие экспорта, в пищевой промышленности – ориентация на семейного потребителя. Наиболее активны на внешнем рынке по-прежнему АЗПИ, РТИ и АТИ. Так, Алтайский завод прецизионных изделий начал реализацию двух инвестпроектов и запустил в производство 40 новых видов компонентов топливной аппаратуры.

Пять предприятий района стали участниками национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Среди знаковых событий промышленной жизни района – запуск нового цеха на ООО «Любава», который позволит производить широкий спектр масложировой продукции. Барнаульский молочный комбинат запустил вторую линию розлива молочной продукции в ПЭТ-бутылку, завершил ребрендинг торговой марки «Молочная сказка», став еще ближе к конечному потребителю – семейной аудитории, объединив все свои ценности в генеральном слогане «Все лучшее – семьям!».

Ориентир на этот общественный институт взяла и Барнаульская водяная компания, реализовав крупный проект по изменению своего визуального стиля и получив соответствующие документы на выпуск питьевой воды для детей от трех лет. К слову, БВК первой среди компаний по доставке воды в крае взяла на себя ответственность по сбору и утилизации использованных пластиковых бутылок.

Коммуналка: современные стандарты

В 2019 году развернулись масштабные работы в сфере коммунального хозяйства. Среди приоритетных задач, которые в Ленинском районе перевыполнили, – газификация домовладений. Фактически к системе подключили 84 объекта вместо запланированных 70. В этом же году завершили строительство газовых сетей низкого давления в микрорайоне Мирном для подключения более 90 частных домов. Выполнен ремонт и техническое перевооружение 13 участков тепловых сетей. Произведен капремонт более 5 км водопроводных сетей в пригородных поселках.

Немалые силы район приложил для улучшения дорожной инфраструктуры. В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитально отремонтировано четыре участка общей площадью более 63 тыс. кв. м. Итогом реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы» стало оборудование светофорами двух пешеходных переходов, а также строительство нескольких линий наружного освещения. Теперь детям будет намного безопаснее и комфортнее добираться до школ.

В работах по благоустройству района активно участвовала не только администрация – свой вклад внесли организации различных форм собственности, образовательные учреждения, управляющие компании и ТОСы. Совместными усилиями они продолжили облагораживать пр. Космонавтов, снесли аварийные деревья, вырубили поросль, ликвидировали свалки и приняли меры для предотвращения их появления. Всего в Ленинском районе провели более 100 экологических акций.

Семейные ценности

Повышенное внимание в Ленинском районе уделяли укреплению статуса семьи и пропаганде семейных ценностей. Мероприятий, посвященных семейным праздникам, проведено в три раза больше, чем в 2018 году.

За минувший год адресную социальную помощь – а это почти 6000 услуг – получили 3736 человек. В результате акции «Соберем детей в школу» удалось обеспечить более 360 ребятишек всем необходимым на сумму 174 168 руб.

Свои плоды дала совместная работа с общественниками в части опеки и попечительства над несовершеннолетними. Ленинский район стал первым и единственным в городе, где общественная организация усыновителей «День аиста» реализует проект «Крылья поддержки». Он направлен на подготовку к принятию детей в семью, поддержку и обеспечение психологического сопровождения. Результаты говорят сами за себя – количество детей, выведенных из приемных, опекунских семей в 2019 году, по сравнению с предыдущим годом сократилось вдвое.

Одна из первостепенных задач системы образования – обеспечение местами дошколят. В Ленинском районе этот показатель сохраняется на одном уровне несколько лет и достигает 100% – все 9334 ребенка от трех до семи лет посещают детские сады. Для малышей переоборудовали помещения сразу в нескольких учреждениях и дополнительно создали ясельные группы, рассчитанные в общей сложности на 130 деток.

В школах района тоже стало больше мест – они готовы принять еще 324 ученика. Во всех учреждениях продолжается процесс поэтапного перехода на односменный режим. Эти перемены не мешают школьникам и педагогам становиться участниками и победителями проектов и конкурсов разных уровней. Только обучающиеся Центра развития творчества детей и юношества Ленинского района принесли в копилку учреждения 1685 побед, из которых треть – общероссийского и международного классов.

Ставка на молодежь

Молодые активисты не раз становились инициаторами новых проектов. Не забывают они и о начинаниях прошлых лет – продолжают оказывать социально-бытовую помощь пожилым людям, заботятся об экологии.

Ориентируясь на оздоровление населения, особенно детей и молодежи, в Ленинском районе открыли и оснастили современным оборудованием сразу несколько спортивных объектов. В Гоньбе появилось шесть новых тренажеров на уже существующей спортплощадке. Еще столько же – на реконструированной площадке в Научном Городке, где также отремонтировали беговую дорожку, уложив резиновое покрытие.

Особую гордость района составляют несколько объектов, открывшихся в прошлом году. Это первый за Уралом скалодром для занятий отделения скалолазания спортивной школы № 7, возведенный на территории спорткомплекса «Лабиринт», и бассейн под открытым небом в парке развлечений и отдыха «Арлекино». Они дают возможность опытным и начинающим спортсменам развивать и совершенствовать свои навыки.

Здоровые перемены

Решение демографической проблемы не мыслится без современной медицины. Благодаря реализации нацпроекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на 2012-2020 годы жители Берёзовки получили современный ФАП, на оснащение и строительство которого затратили 6 млн руб.

Значимым событием для района стало образование Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства путем присоединения Перинатального центра края, городской детской больницы № 2 к Алтайской краевой клинической детской больнице. За год центр стал флагманом региона по внедрению передовых технологий в лечении многих заболеваний. В ближайшем будущем начнется строительство дополнительного корпуса.

Вместе с центрами краевого значения вниманием не обделены и городские больницы общих и узких профилей – здесь благоустраивали прилегающую территорию, проводили капремонт, закупали оборудование. В общем итоге в организации здравоохранения, расположенные на территории района, направлено около 200 млн руб. из бюджетов различных уровней.