Центральный район в 2019 году стал одним из лидеров по привлечению инвестиций и росту заработной платы

Центральный — район где сходятся история и современность. Здесь расположен старый город с его историческими зданиями, здесь же находятся промышленные предприятия и вузы города. Растет и развивается инфраструктура.

Забота о ветеранах

Для России День Победы – самый великий и святой праздник. В Центральном районе проживает 739 ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей. В преддверии 75-й годовщины Победы с ветеранами встречаются школьники и студенты, волонтеры помогают решать бытовые вопросы. Состоялся телемост «Барнаул – Санкт-Петербург», посвященный снятию блокады с города-героя Ленинграда. В преддверии 9 мая, на торжественных собраниях и на дому ветеранам будут вручаться юбилейные медали, выпущенные к годовщине Победы. И это все – не сиюминутная акция. В районе чтят память всех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной, кто ковал победу в тылу, кто отдал свою жизнь за Отечество. В минувшем году в поселке Южном отреставрирован памятник воинам, погибшим в локальных войнах, а в этом году закладывается Аллея Памяти в микрорайоне Радужном. Из городского бюджета выделено порядка 3 млн рублей на реконструкцию Аллеи Ветеранов на улице Аванесова и ремонт памятников в селах Лебяжье и Мохнатушка. Память о наших ветеранах помогает современным поколениям ответственнее относиться к собственным свершениям.

Качество жизни растет

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», а также за счет средств краевого бюджета с учетом наказов жителей в 2019 году было отремонтировано 19 участков улиц. Капитально отремонтирована дорога в микрорайон Затон, что стало социально-значимым событием не только для жителей микрорайона, но и для района, и города. По обращениям родительской общественности удобные пешеходные дорожки появились в районе детских садов № 30, 217, школы № 1, лицея № 122. Для обеспечения безопасности пешеходов в районе поселка Центральный силами КГКУ «Алтайавтодор» установлено три новых остановочных павильона, перекресток с ул. Промышленной оснащен активным транспортным светофором.

Ныне приоритетными становятся второстепенные дороги и улицы пригородной зоны. Здесь в 2020 году будет отремонтирован 21 участок.

Тепло и порядок

На протяжении многих лет остро стоял вопрос тарифов по теплоснабжению жилых домов поселка Южный. Благодаря заключенному администрацией города концессионному соглашению с акционерным обществом «Барнаульская генерация», удалось снизить финансовую нагрузку на жителей. В рамках инвестиционной программы в летний период генерирующим предприятием построена тепловая сеть. В декабре 2019 года поселок Южный переключен на контур ТЭЦ-3. В строительство тепломагистрали инвестировано более миллиарда рублей.

Продолжается работа по переводу жилищного фонда на «голубое топливо». Из 15,5 тысяч частных домовладений к природному газу подключено 10,5 тысяч, что составляет порядка 68%. Всего в районе проведено более 245 километров газопроводов низкого, среднего и высокого давления, на газ переведено 94 котельные.

В рамках программы «Газификация города Барнаула на 2015-2020 годы», полным ходом идет газификация районов пригородной зоны: поселка Борзовая Заимка, микрорайонов Благодатное и Сибирь. За счет бюджетных средств в соответствии со схемой газификации города завершены работы по строительству газопровода высокого давления по улицам Мусоргского и Зоотехническая. Проект позволит дополнительно газифицировать 68 частных жилых домов.

В планах на 2020 год – завершить газификацию поселка Кирова, станции Ползуново, а также подготовить проектно-сметную документацию по газификации четырех улиц села Лебяжье. Постройка газовых сетей высокого и низкого давления на станции Ползуново обеспечит газоснабжение 153 домовладений. На эти цели предусмотрено 40 млн рублей из краевого бюджета.

В Центральном районе выстроена прозрачная система контроля за складированием, вывозом и утилизацией отходов. Услугами регоператора «ЭКО-Комплекс» пользуются 85% домовладений частного сектора. С участием управляющих организаций удалось завершить кампанию по заключению договоров на вывоз ТКО. В пригородных поселках за счет мусоровывозящего предприятия установлено 22 новых контейнера-портала. Общая сумма внебюджетных инвестиций составила около миллиона рублей. Для того чтобы совсем отказаться от бестарного способа вывоза отходов, на территории индивидуальной жилой застройки планируется установить еще более 30 контейнеров.

Безопасность и здоровье

Большая работа проведена в пригородной зоне района по надежному обеспечению жителей качественной питьевой водой. В 2019 году построены системы водоочистки на артезианских водозаборах поселков Черницк и Мохнатушка. Только в поселке Бельмесёво на эти цели затрачено более 5 млн рублей бюджетных средств. Также администрацией города выделены средства на прокладку водопровода по трем улицам поселка Борзовая Заимка.

Муниципальной программой предусмотрена реконструкция артезианского водозабора в поселке Центральном и строительство водопроводных сетей в микрорайоне Приозёрное. В 2020 году планируется заключить соглашение на обслуживание всех сетей водоснабжения Центрального района с ООО «Барнаульский водоканал», что несомненно скажется на качестве и надежности водоснабжения.

Во всех пригородных поселках созданы и работают пожарные дружины. Еженедельно в частном секторе района проводятся профилактические рейды по соблюдению правил пожарной безопасности. Жителям вручают памятки, напоминают о правилах пожарной безопасности, проверяют состояние печного отопления и электропроводки. Главой Барнаула Вячеславом Франком в этом году выделены дополнительные средства на увеличение опашки населенных пунктов, подверженных угрозе ландшафтных пожаров. Общий объем финансирования вырос в три раза и составил 1,3 млн рублей.

К большой воде готовы

Одна из болевых точек района – весеннее подтопление нескольких поселков. В марте-апреле 2019 года в микрорайоне Затон выполнены работы по отсыпке проезда Кольцова и улицы Кольцова, а также трех проблемных участков дорог, проведено грейдирование 11 улиц микрорайона. В целом можно отметить, что работы по отсыпке низменных мест в Затоне, проводимые с 2014 года, позволили поднять критический уровень подтопления территории с 540 до 560 см выше уровня водомерного поста. Нарезаны и очищены водоотводные каналы в селе Лебяжьем, в поселке Бельмесёво, микрорайоне Кирова.

В 2019 году было выделено около 6,5 млн рублей на проведение противопаводковых мероприятий. Благодаря перераспределению средств выполнено 21 мероприятие, в том числе за счет сэкономленных на конкурсных процедурах более 1,2 млн рублей. Силы и средства районного и городского звена РСЧС, направленные на ликвидацию паводка, позволили в прошлом году избежать введения режима ЧС и «повышенная готовность» на территории Центрального района. На 2020 год предусмотрено 10 противопаводковых мероприятий общим объемом финансирования более 4,2 млн рублей, все конкурсные процедуры проведены.

Спортивная жизнь

Юные спортсмены Центрального района занимают почетные призовые места в соревнованиях различного уровня, достойно представляя его на федеральном, краевом и городском уровнях.

Для жителей района оборудовано 117 спортивных залов, более 140 стадионов и спортивных площадок, пять бассейнов и 18 лыжных баз. По месту жительства работает 37 спортивных клубов. В 2019 году с тренерами здесь занимались более 500 подростков. Почти 700 жителей района, – школьники, студенты и даже пенсионеры – решили попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО.

В течение летнего периода 2019 года капитально отремонтирована спортивная площадка школы№ 24, построена универсальная спортивная площадка и тренажерный комплекс на территории школы № 63. Общий объем инвестиций на реализацию проектов обустройства площадок составил более 4,5 млн рублей.

В текущем году планируется дополнительно ввести 650 кв. м торговых площадей для уличной торговли вблизи пешеходной зоны.