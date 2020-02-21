Трофейный грузовик: крестьянин Дмитрий Малютин прошел три войны

В этой семье советские медали соседствуют рядом с Георгиевским крестом.
Дмитрий Малютин (в первом ряду справа) говорил, что любая война страшна. Он побывал на трех.Фото из архива семьи Малютиных
В гостях у Анатолия Леонидовича Малютина меня поджидают уникальные свидетельства далекой старины. Редкая семья может похвастать такими реликвиями. Но и мой сегодняшний собеседник непрост. Анатолий Леонидович с супругой Руфиной Васильевной сами бережно, по крупицам отыскали историю своей семьи. И многим другим помогли встать на этот путь. Их дочь Татьяна Нетбайло – известный в городе поисковик, руководитель отряда «Высота», который занимается раскопками в местах боевых подвигов сибирской дивизии в Карелии.
…На столе фотографии и ветхие листочки с пляшущим машинописным текстом. Первым делом Анатолий Леонидович показывает мне карточку крепкого мужчины с окладистой бородой. Это прадед, «крестьянин и великоросс», переселившийся на Алтай в 1876 году из Ростовской губернии. После себя Иван Малютин оставил 12 детей. Старшим из мальчишек и был Дмитрий Иванович, наш сегодняшний герой.
— Дед родился в 1892 году в селе Усть-Ануй Быстроистокского района, – рассказывает Анатолий Леонидович. – Был призван на фронт в Первую мировую войну в 1914 году. Прошел подготовку в городе Новониколаевске (сейчас Новосибирск) и в звании унтер-офицера попал на фронт. Дед дошел до Кёнигсберга, был награжден Георгиевским крестом 4-й степени.
Со старинных карточек на нас смотрит бравый офицер. В семье Малютиных сохранились несколько фото. Анатолий Леонидович шутит, что дед, видимо, во всех салонах по дороге успел отметиться. В 1918 году Дмитрий Малютин благополучно вернулся домой. И потекла мирная жизнь. Подрастали дочь Екатерина и сын Григорий. В 1935 году появился на свет любимый внук – Анатолий.
— После развода родителей меня воспитывали мать, дед и бабушка, – рассказывает Анатолий Леонидович. – Запомнилось, что меня очень любили и оберегали, особенно дед. Он много читал мне. Лет в пять по газете «Правда» научил меня грамоте. Дед любил слушать патефон. У нас в доме часто звучали песни в исполнении Лидии Руслановой и военные казачьи. Летом дед с бабушкой ездили в гости к дяде Грише. Он после окончания техникума жил и работал в Новосибирске. Мы добирались туда по реке. И дед всякий раз проводил мне экскурсию по пароходу.
22 июня 1941 года Малютины снова были в гостях у дяди Гриши.
— Мне было семь лет, и я до сих пор помню, как сразу в городе все изменилось, – вспоминает Анатолий Леонидович. – Стихли песни, люди шли озабоченные, серьезные.
С великим трудом Екатерина Дмитриевна достала билеты и вернулась с сыном в родительский дом. Но в первый военный год мобилизация Матютина-старшего не коснулась. Зато в 1942 году маленький Толя пошел в первый класс, а Дмитрий Иванович – на свою вторую войну. Ему к тому времени исполнилось уже пятьдесят лет.
— Мы с нетерпением ждали писем от деда и дяди Гриши, – говорит Анатолий Леонидович. – Весточки от деда всегда были очень интересные. Как-то он написал, что их части наступают по тем же дорогам, по которым он шел в Первую мировую! Кстати, под Кёнигсбергом же Дмитрий Иванович попал под страшную бомбежку своих. Он рассказывал, что такие несостыковки иногда случались. Было жутко! Немцы ожесточенно сопротивлялись. И наша авиация бомбила «фашистов» от души.
За наступательную операцию в Восточной Пруссии Дмитрий Малютин награжден медалью «За отвагу». Татьяна Нетбайло отыскала в архивах наградной лист прадедушки. Дмитрий Иванович служил регулировщиком 2-й дорожно-комендантской роты 133-го отдельного дорожно-эксплуатационного ордена Красной Звезды батальона. «В январе-апреле 1945 года тов. Малютин выполнял работы по восстановлению разрушенных противником мостов и дорог, – говорится в документе. – Работая сутками, без сна и отдыха, в любую погоду, зачастую под артиллерийским обстрелом, тов. Малютин выполнял дневное задание на 180-200%, воодушевляя своим примером остальных бойцов. Тов. Малютин принимал непосредственное участие в восстановлении мостов на дорогах Инстербург-Ундерванген и Эккер-Ворвеген, всегда перевыполняя дневное задание при высоком качестве работ. Тов. Малютин достоин Правительственной награды».
Так Дмитрий Иванович снова дошел до Кёнигсберга. Но военный путь его не закончился.
Фото из архива семьи Малютиных
С Западного фронта после разгрома Германии Дмитрия Малютина перебросили на Восточный.
— Дед участвовал в боях с самураями, – продолжает Анатолий Леонидович. – Он вспоминал, что японцы были очень коварные и фанатичные. Если в дозоре прикорнешь, они как ящерицы подползали к солдатам и убивали ножами. В какой-то степени японцы были даже страшнее немцев.
Противники отлично знали местность, в сопках у них было много складов с теплой зимней одеждой, обувью, оружием и питанием. Дмитрий Иванович привез с фронта японский мундир, шубу. В японской шапке и с трофейным ранцем Толя потом долго ходил в школу. Но самым запоминающимся дедовым трофеем с Восточного фронта стал японский автомобиль!
— Это был грузовичок типа нашего ЗИСа, – рассказывает Анатолий Леонидович. – Офицеры и бойцы, их человек 12 было вместе с дедом, из Маньчжурии уехали по железной дороге. Договорились, чтоб автомобиль взяли на платформу. А от Новосибирска уже своим ходом. Был октябрь 1945 года. Поздно вечером мы с бабушкой и мамой услышали шум у ворот. Глядим, а это дед вернулся! Автомобиль этот потом долго еще стоял в деревне.
После войны Дмитрий Иванович добросовестно трудился на стекольном заводе в селе Акутиха Быстроистокского района до самой пенсии.
— Дед очень гордился своими боевыми наградами: медалью «За боевые заслуги», медалью «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией», – говорит Анатолий Леонидович. – Со слезами на глазах дед вынимал благодарственные письма, которые получал на фронте. А с какой радостью он узнал, что правительство СССР разрешило надеть Георгиевский крест, который до этого приходилось прятать!
Дмитрий Иванович Малютин умер 4 апреля 1955 года после непродолжительной тяжелой болезни. Ветерана трех войн похоронили на Булыгинском кладбище в Барнауле. Его имя занесено на мемориал бойцам, умершим в госпиталях Барнаула. Есть его фамилия и на главном мемориале – на площади Победы.