Трофейный грузовик: крестьянин Дмитрий Малютин прошел три войны

В этой семье советские медали соседствуют рядом с Георгиевским крестом.

За веру, царя и Отечество

В гостях у Анатолия Леонидовича Малютина меня поджидают уникальные свидетельства далекой старины. Редкая семья может похвастать такими реликвиями. Но и мой сегодняшний собеседник непрост. Анатолий Леонидович с супругой Руфиной Васильевной сами бережно, по крупицам отыскали историю своей семьи. И многим другим помогли встать на этот путь. Их дочь Татьяна Нетбайло – известный в городе поисковик, руководитель отряда «Высота», который занимается раскопками в местах боевых подвигов сибирской дивизии в Карелии.

…На столе фотографии и ветхие листочки с пляшущим машинописным текстом. Первым делом Анатолий Леонидович показывает мне карточку крепкого мужчины с окладистой бородой. Это прадед, «крестьянин и великоросс», переселившийся на Алтай в 1876 году из Ростовской губернии. После себя Иван Малютин оставил 12 детей. Старшим из мальчишек и был Дмитрий Иванович, наш сегодняшний герой.

— Дед родился в 1892 году в селе Усть-Ануй Быстроистокского района, – рассказывает Анатолий Леонидович. – Был призван на фронт в Первую мировую войну в 1914 году. Прошел подготовку в городе Новониколаевске (сейчас Новосибирск) и в звании унтер-офицера попал на фронт. Дед дошел до Кёнигсберга, был награжден Георгиевским крестом 4-й степени.

Со старинных карточек на нас смотрит бравый офицер. В семье Малютиных сохранились несколько фото. Анатолий Леонидович шутит, что дед, видимо, во всех салонах по дороге успел отметиться. В 1918 году Дмитрий Малютин благополучно вернулся домой. И потекла мирная жизнь. Подрастали дочь Екатерина и сын Григорий. В 1935 году появился на свет любимый внук – Анатолий.

— После развода родителей меня воспитывали мать, дед и бабушка, – рассказывает Анатолий Леонидович. – Запомнилось, что меня очень любили и оберегали, особенно дед. Он много читал мне. Лет в пять по газете «Правда» научил меня грамоте. Дед любил слушать патефон. У нас в доме часто звучали песни в исполнении Лидии Руслановой и военные казачьи. Летом дед с бабушкой ездили в гости к дяде Грише. Он после окончания техникума жил и работал в Новосибирске. Мы добирались туда по реке. И дед всякий раз проводил мне экскурсию по пароходу.

На том же месте

22 июня 1941 года Малютины снова были в гостях у дяди Гриши.

— Мне было семь лет, и я до сих пор помню, как сразу в городе все изменилось, – вспоминает Анатолий Леонидович. – Стихли песни, люди шли озабоченные, серьезные.

С великим трудом Екатерина Дмитриевна достала билеты и вернулась с сыном в родительский дом. Но в первый военный год мобилизация Матютина-старшего не коснулась. Зато в 1942 году маленький Толя пошел в первый класс, а Дмитрий Иванович – на свою вторую войну. Ему к тому времени исполнилось уже пятьдесят лет.

— Мы с нетерпением ждали писем от деда и дяди Гриши, – говорит Анатолий Леонидович. – Весточки от деда всегда были очень интересные. Как-то он написал, что их части наступают по тем же дорогам, по которым он шел в Первую мировую! Кстати, под Кёнигсбергом же Дмитрий Иванович попал под страшную бомбежку своих. Он рассказывал, что такие несостыковки иногда случались. Было жутко! Немцы ожесточенно сопротивлялись. И наша авиация бомбила «фашистов» от души.

За наступательную операцию в Восточной Пруссии Дмитрий Малютин награжден медалью «За отвагу». Татьяна Нетбайло отыскала в архивах наградной лист прадедушки. Дмитрий Иванович служил регулировщиком 2-й дорожно-комендантской роты 133-го отдельного дорожно-эксплуатационного ордена Красной Звезды батальона. «В январе-апреле 1945 года тов. Малютин выполнял работы по восстановлению разрушенных противником мостов и дорог, – говорится в документе. – Работая сутками, без сна и отдыха, в любую погоду, зачастую под артиллерийским обстрелом, тов. Малютин выполнял дневное задание на 180-200%, воодушевляя своим примером остальных бойцов. Тов. Малютин принимал непосредственное участие в восстановлении мостов на дорогах Инстербург-Ундерванген и Эккер-Ворвеген, всегда перевыполняя дневное задание при высоком качестве работ. Тов. Малютин достоин Правительственной награды».

Так Дмитрий Иванович снова дошел до Кёнигсберга. Но военный путь его не закончился.

Автостопом из Маньчжурии

С Западного фронта после разгрома Германии Дмитрия Малютина перебросили на Восточный.

— Дед участвовал в боях с самураями, – продолжает Анатолий Леонидович. – Он вспоминал, что японцы были очень коварные и фанатичные. Если в дозоре прикорнешь, они как ящерицы подползали к солдатам и убивали ножами. В какой-то степени японцы были даже страшнее немцев.

Противники отлично знали местность, в сопках у них было много складов с теплой зимней одеждой, обувью, оружием и питанием. Дмитрий Иванович привез с фронта японский мундир, шубу. В японской шапке и с трофейным ранцем Толя потом долго ходил в школу. Но самым запоминающимся дедовым трофеем с Восточного фронта стал японский автомобиль!

— Это был грузовичок типа нашего ЗИСа, – рассказывает Анатолий Леонидович. – Офицеры и бойцы, их человек 12 было вместе с дедом, из Маньчжурии уехали по железной дороге. Договорились, чтоб автомобиль взяли на платформу. А от Новосибирска уже своим ходом. Был октябрь 1945 года. Поздно вечером мы с бабушкой и мамой услышали шум у ворот. Глядим, а это дед вернулся! Автомобиль этот потом долго еще стоял в деревне.

После войны Дмитрий Иванович добросовестно трудился на стекольном заводе в селе Акутиха Быстроистокского района до самой пенсии.

— Дед очень гордился своими боевыми наградами: медалью «За боевые заслуги», медалью «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией», – говорит Анатолий Леонидович. – Со слезами на глазах дед вынимал благодарственные письма, которые получал на фронте. А с какой радостью он узнал, что правительство СССР разрешило надеть Георгиевский крест, который до этого приходилось прятать!

Дмитрий Иванович Малютин умер 4 апреля 1955 года после непродолжительной тяжелой болезни. Ветерана трех войн похоронили на Булыгинском кладбище в Барнауле. Его имя занесено на мемориал бойцам, умершим в госпиталях Барнаула. Есть его фамилия и на главном мемориале – на площади Победы.