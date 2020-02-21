Результатом слаженной работы в 2019 году стало первое место Октябрьского района в конкурсе «Самый благоустроенный район»

У Октябрьского своя специфика – он как бы сжат береговой кромкой Оби и главной, стратегической магистралью города – Ленинским проспектом.

Дальнейший рост района ограничивает главный заводской проспект Калинина, соединяя его с промышленной зоной, а Потоку и Западному, по сути, некуда деваться от десятилетиями сложившихся кварталов частного сектора и многоэтажек из 60-х. Но и в этих территориально жестких условиях район постоянно ищет новые формы развития, остается нарядным, чистым и зеленым. Весной и осенью октябрята проводят месячники санитарной очистки, чистые четверги и субботники, экологические акции, убирают несанкционированные свалки, разбивают десятки клумб и зеленых уголков. Так, этим летом на карте города появился уникальный уголок с фотозоной и арт-объектом (проспект Ленина, 54). Декоративное сооружение «Кувшин» на ул. Г. Титова дополнили многоярусной клумбой с цветами. На пересечении улиц Э. Алексеевой и Малахова обустроили место отдыха, где тротуарной плиткой выложили дорожки, возвели цветник и установили скамьи и урны. Изменилась территория разворотного кольца по ул. Кулагина.

В районе немало делается в рамках программы «Комфортная городская среда» и проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За прошлый год было обустроено 26 дворовых площадок и капитально отремонтировано 8 улиц, что для совсем немолодого района весьма значимо и существенно. Большую помощь в благоустройстве оказывают активисты Советов ТОС, в минувшем году на реализацию социальных проектов ими было привлечено более двух млн рублей, и как итог – обустроено 15 новых детских площадок, высажено почти 400 деревьев и кустарников, разбиты цветники.

Так, преображаются микрорайоны и делается все это руками самих жителей.