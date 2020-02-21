Решаем проблемы вместе: как городская администрация реагирует на обращения барнаульцев

Посты барнаульцев в соцсетях служат сигналом к действию для городских служб.

В одном из городских сообществ в социальных сетях 16 февраля опубликовали сообщение: «На площади Победы, на перекрестке, (напротив здания по адресу: пл. Победы, 7) третий день лежит столбик со знаками. Всем плевать. Прошу соответствующие службы обратить внимание на это, пока не случилось беды».

Сигнал немедленно передали в работу, и стойку со знаками «Дорога с односторонним движением», «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» уже на следующий день установили на место.

Другое сообщение касалось скопления наледи на кровле: «По адресу проспект Ленина, 47 прямо над входом в «Читай город» с козырька 5-го этажа свисает наледь».

Как пояснили в администрации Центрального района, на прошлой неделе собственникам, проживающим по пр. Ленина, 47, были выданы предписания о необходимости очистки козырьков балконов во избежание схода снега и льда. После сигнала от горожан были очищены навесы, а затем управляющая компания очистила козырьки и крышу дома от снега и наледи.

Администрация Барнаула благодарит горожан за бдительность и помощь в работе.