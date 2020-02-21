Главная стройплощадка: 62% объемов строительства Барнаула приходится на Индустриальный район

Индустриальный район продолжает разрастаться в юго-западном направлении. Здесь строятся и закладываются новые жилые кварталы, возводятся объекты социальной инфраструктуры, появляется все больше благоустроенных скверов и дворов.

Последние годы объем строительства в Индустриальном стабильно высок. Достаточно сказать, что ежегодно здесь ведется строительство примерно 50 домов, причем не точечно, а комплексно – то есть в границах новых жилых кварталов. В 2019 году активно застраивался квартал 2009 (территория, охватывающая ул. Сергея Ускова, Балтийскую, Власихинскую), а также квартал 2010 (ул. Взлётная, Сергея Ускова, Власихинская). Параллельно шло освоение новых территорий, ограниченных ул. Попова, Солнечная Поляна, Энтузиастов, Павловским трактом (кварталы 2032, 2033, 2035, 2037, 2038).

Комплексная застройка Индустриального предполагает возведение не только жилья, но и объектов социального назначения. Так, на стадии ввода в эксплуатацию находятся школа на 550 мест по ул. Взлётной, 85, а также пять детских садов по адресам: проезд Южный Власихинский, 40, ул. Сергея Ускова, 31 и 38 ул. Взлётная, 54, ул. Первомайская, 57. Продолжается строительство средней школы на 550 мест в квартале 2023 на ул. Шумакова, 78, а также возведение пристройки на 400 мест к школе № 98 во Власихе. Проектируются детские сады в кварталах 2009 и 2010.

В поселке Новомихайловка открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, построенный в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Здесь на площади в 90 кв. м оборудованы кабинеты, где ведут прием фельдшер, стоматолог, акушер-гинеколог, а также приглашенные из других медучреждений педиатр и терапевт. Началось долгожданное строительство новой поликлиники на 900 посещений в смену на ул. Лазурной, 46, которая позволит ощутимо разгрузить переполненную поликлинику №14. Площадь будущего здания – 15 тыс. кв. метров. По мнению специалистов, этого достаточно, чтобы разместить здесь все необходимые медицинские подразделения.

Второй год подряд в пригородной зоне реализуется проект поддержки местных инициатив. В 2019 году благодаря этому проекту в поселке Пригородном на ул. 50 лет Алтая появилась новая детская площадка. Прежде на этом месте располагалась хоккейная коробка, с годами пришедшая в негодность. Новый детский игровой комплекс состоит из удобных и безопасных игровых элементов – качелей, горок и каруселей, качалок-балансиров для детей дошкольного возраста. Для ребят что постарше установлены спортивные тренажеры.

В 2019 году в районе сдано 20 жилых домов общей общей площадью 246 тыс. кв. м. Для сравнения: в 2018 году было введено в эксплуатацию 16 многоквартирных домов общей площадью 198 тыс. кв. м.