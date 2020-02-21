Барнаульцев приглашают стать переписчиками Всероссийской переписи населения

Барнаульцев приглашают стать переписчиками Всероссийской переписи населения, которая будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года.

Сейчас Алтайкрайстат формирует кадровый резерв из числа временных переписных работников. Уже известно, сколько таких специалистов нужно Сибири и региону. В октябре к переписи населения в Сибирском федеральном округе планируется привлечь свыше 42 тысяч человек. Из них 5,5 тысяч переписчиков будут работать в Алтайском крае.

С 4 по 27 октября переписчики будут проводить обход домохозяйств. Каждому из них в среднем предстоит опросить 550 человек.

Как отмечает руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова, серьезных требований с точки зрения возраста или уровня образования к переписчику нет.

— Мы готовы принять на работу совершеннолетних ответственных жителей региона, которые владеют элементарной компьютерной грамотностью, не имеют судимостей и, самое главное, придут к нам с пониманием того, за какое серьезное государственное дело они берутся, — подчеркнула Ольга Валерьевна.

На сайте Алтайкрайстата размещена информация о найме временных переписных кадров. При желании работать переписчиком, необходимо обратиться в территориальные подразделения в городах и районах края, а также в Алтайкрайстат по адресу: Барнаул, улица Чернышевского, 57. Телефон для справок (3852) 20-04-77 добавочный 1165, сот. 8-983-387-55-29, fso@ak.gks.