Барнаульской школе № 63 хотят присвоить имя Александра Самодурова

Среди солдат с Алтая, прошедших Афганскую войну, большим почетом пользуется имя Александра Самодурова. Вернувшись из Афганистана, он отдал свою жизнь за товарищей на другой войне – первой чеченской.

Школьные годы Александра Самодурова прошли в барнаульском поселке Южном. Как вспоминает его близкий друг, председатель АКО им. Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергей Завалихин, Александр с юных лет мечтал служить в воздушно-десантных войсках и упорно стремился к своей цели. Крепкий, спортивный, спокойный, общительный, он прошел множество спортивных секций, чтобы укрепить тело и дух. Вместе друзья детства попросили в военкомате записать их в ВДВ. Вместе их определили в 345-й отдельный парашютно-десантный полк и вскоре отправили в Афганистан.

Владимир Денисов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Алтайскому краю, полковник: «Мы поддержали инициативу матерей о присвоении имени капитана Александра Самодурова школе № 63, в которой он учился. На общем собрании в Управлении мы единогласно решили ходатайствовать об этом перед городской администрацией. Сегодня бойцы СОБРа проводят в школе уроки мужества, рассказывают детям о боевом пути их земляка. Школа – это то место, где закладывается фундамент памяти, истории, жизни, где формируется характер человека. И я думаю, именно здесь надо сохранять память о герое у каждого пацана, каждой девчонки, чтобы на примере конкретного человека сформировать настоящего защитника Отечества».

Ночной рейд

Практически с первых дней службы в Афганистане Александр Самодуров попал в самое пекло войны, участвовал во многих боевых операциях в Панджшерском ущелье, в окрестностях города Бамиан, в ущелье Ниджраб.

Уже в первом своем бою вблизи Панджшера Александр показал, что он надежный товарищ, который никогда не бросит друга в беде. Когда группа, двигавшаяся по дну ущелья, попала под обстрел снайперов, пять человек получили ранения. И Александр с сослуживцами вынес их из-под вражеского огня.

— Он был парень активный, очень надежный товарищ, который мог прикрыть в любое время, хоть в горах, хоть в кишлаке, – вспоминает сослуживец и друг Юрий Колягин. – Не боялся ничего, был, можно сказать, даже безбашенный. Мы с ним постоянно ходили на задания. И я всегда знал, что у меня есть надежное плечо. Еще он обладал искрометным юмором, всегда улыбался и нес всем только позитив, мог поднять боевой дух шуткой.

Особо отличился Александр во время одной из ночных вылазок против моджахедов.

— К нам ходила колонна, которая привозила воду, продукты, – рассказывает Юрий Колягин. – А «духи», как услышат шум двигателей, то выходят к дороге и начинают обстрел. Чтобы не допустить этого, мы отправились в ночной рейд. Группой из трех человек стали скрытно подходить к кишлаку, но нас заметили и ударили из пулемета. Прижали к земле. Приближался рассвет, на дороге уже показалась колонна. И тут Саша, скрываясь за дувалами (глинобитными изгородями), сумел незаметно подобраться поближе к пулемету и бросил гранату. Пулемет сразу замолчал. Из своего убежища выскочил оглушенный взрывом «дух» и поднял руки вверх. Из колонны тоже по ним шарахнули, остальные душманы убежали в виноградник.

Защитить замыкающего

Жизнь десантников постоянно висела на волоске, и только отличная выучка, храбрость и упорство помогали выходить живыми из самых трудных ситуаций.

— Однажды мы проводили операцию в кишлаке Махмуд-Раки, в провинции Парван, – вспоминает Юрий Колягин. – Колонна шла очень узкими улицами. И тут головную машину душманы подорвали из гранатомета. И сразу из-за всех дувалов начался обстрел. «Духов» было много, они начали зажимать колонну. Александр Самодуров и взводный заняли позицию за дувалом и стали отстреливаться, защищая последнюю машину в колонне – если бы ее подбили, то нас бы заблокировали, лишили бы возможности отойти. И тут прилетела мина. Взводного взрывом не достало, а Саше сильно посекло ноги осколками. Я сразу побежал туда, мы затащили его за дувал. Атаку в итоге отбили, подлетели вертолеты, помогли огнем. «Духи» отступили вглубь кишлака. Сашу погрузили на вертолет и отправили в госпиталь. За этот бой его наградили орденом Красной Звезды.

После выписки из госпиталя Александр Самодуров съездил домой и продолжил службу в Афганистане. По возвращении на родину поступил в пединститут, на кафедру начальной военной подготовки и физвоспитания, стоял у истоков интернационального движения в Барнауле, успел поработать директором школы на Севере. Затем поступил на службу в милицию заместителем командира роты полка патрульно-постовой службы милиции в Барнауле.

Последний бой

После начала первой чеченской кампании Александр Самодуров перешел в только что сформированный специальный отряд быстрого реагирования (СОБР).

— Когда началась первая чеченская кампания, Александр сам предложил свою кандидатуру, – говорит Сергей Завалихин. – Выхода особого не было, потому что такова служба. Но он в любом случае не остался бы в стороне, потому что понимал: это не прогулка, а война, и молодым бойцам нужен его боевой опыт. Среди бойцов первой волны, тех, кто отправлялся в Чечню, было не много таких же опытных командиров. Он передавал свои знания молодым. И те ребята, которые живыми остались, до сих пор говорят спасибо ему и другим, тем, кто прошел Афганистан и учил их воевать в Чечне.

Последний свой бой Александр Самодуров принял 18 февраля 1996 года во время разведывательно-поисковых мероприятий в районе поселков Новогрозненский и Верхний Суворов-Юрт.

— Бойцы разделились на группы и шли по улицам села, зачищая его от боевиков, – рассказывает Владимир Денисов. – И уже практически в конце улицы, на окраине, наткнулись на ДОТ, замаскированный под курятник. На улице никого не было, но курятник вызвал подозрения, поскольку выделялся необычной тишиной. Командир решил его проверить. Когда начали подходить, то в курятнике заработал пулемет. Первой же очередью был убит командир штурмовой группы майор Владимир Паньшин. Группа осталась без управления, поэтому Александр Самодуров, как наиболее опытный офицер, взял командование на себя. Когда группа подобралась практически вплотную к ДОТу, оттуда полетели гранаты, которые разорвались рядом с Александром, тяжело ранив его. Но капитан успел предупредить товарищей об опасности, поэтому больших потерь удалось избежать. Бандитская огневая точка была уничтожена. Александра Самодурова вынесли с поля боя, но ранения оказались смертельными. Посмертно он был награжден орденом Мужества. У него остались жена и дочь.