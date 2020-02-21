Барнаул может получить звание «Город трудовой доблести»

Февраль 21 14:44 2020

В четверг, 20 февраля, секретарь Алтайского регионального отделения Партии «Единая Россия» Александр Романенко провел первое заседание Регионального оргкомитета «Наша Победа» реготделения партии.

Первое заседание оргкомитета «Наша Победа».
Фото altai-ter.er.ru

— Здесь сегодня присутствуют представители органов исполнительной власти, партии «Единая Россия» и ее местных отделений, общественных организаций, руководители учреждений, причастные к праздничным мероприятиям к 75-летию Победы. Предлагаю объединить наши усилия, планы и возможности. Нас объединяет общая важная задача — в Год Памяти и Славы все мероприятия в крае, независимо от масштаба и локации, должны пройти достойно, — обратился к членам оргкомитета секретарь реготделения «Единой России».

Координатор партийного проекта «Историческая память» в регионе Сергей Завалихин  рассказал о наиболее масштабных и важных мероприятиях, запланированных на текущий год. Среди них Всероссийская патриотическая акция «Диктант Победы», которая пройдет в каждом городе и районе. конкурс «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны» совместно с краеведческим музеем Алтайского края, шефство над ветеранами и приведение в порядок памятников (сегодня в городах и районах края идет мониторинг их состояния).

Еще один проект – сбор подписей на присвоение четырем городам Алтайского края – Барнаулу, Рубцовску, Бийску и Новоалтайску — почетного звания «Город трудовой доблести». Фракции депутатов от партии «Единая Россия» в городах готовят пакет документов в Государственную Думу. Очень важно, чтобы не только депутаты, но и все жители городов включились в реализацию этого проекта, отмечают в оргкомитете «Наша Победа».

Руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Алтайском крае Галина Берлизова в свою очередь также обозначила ряд значимых мероприятий и предложила объединить усилия и провести совместные масштабные патриотические акции, которые смогут объединить всю молодежь Алтайского края.

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