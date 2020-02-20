В спорткомплексе училища олимпийского резерва завершились финальные игры краевого этапа школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»

В Алтайском крае в сезоне 2019−2020 старт в ШБЛ «КЭС-Баскет» приняли 930 команд из 549 школ. Наш регион, как и в прошлые годы, по массовости занимает третье место в России, уступая лишь республикам Татарстан и Башкортостан.

До решающих игр дошли восемь мужских и восемь женских команд. У девочек победителем стала команда рубцовской гимназии №8, в финале обыгравшая барнаульскую гимназию №69. В матче за третье место воспитанницы Бурлинской средней школы обыграли Первомайскую СОШ.

У парней в решающей игре школьники селе Степное Озеро Благовещенского района оказались сильнее соперников из Романово. В игре за бронзу баскетболисты бийской школы №1 взяли вверх над барнаульским лицеем №124.

Теперь победители примут участие в сибирском финале «КЭС-Баскет», который пройдет с 9 по 13 марта в Томске.