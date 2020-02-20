В Правительстве региона подписано соглашение о сотрудничестве с петербургским тракторным заводом

Во вторник, 18 февраля, между Правительством Алтайского края и Петербургским тракторным заводом подписано соглашение о социально-экономическом партнерстве. Документ подписали Губернатор, Председатель Правительства региона Виктор Томенко и директор Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков.

Сотрудничество Алтайского края с питерским заводом на постоянной основе ведется уже с 2012 года. Именно тогда было организовано сборочное производство тракторов «Кировец» на базе ООО «АСМ-Алтай» в филиале «Алтайский» Петербургского тракторного завода. С начала реализации проекта, на алтайской площадке было собрано 580 мощных кировских тракторов.

Согласно новому соглашению, сборочное производство в регионе будет развиваться не только количественно, – в планах на 2020 год выпуск 80 тракторов, – но и на качественно более высоком уровне, с применением новых современных технологий сборки. Кроме того, на базе Алтайского филиала будет организован технический центр по обслуживанию и ремонту узлов и агрегатов тракторов. Правительству региона удалось достичь договоренностей о предоставлении сельхозпроизводителям края 10 процентной скидки при покупке техники.

— Мы обновили наши ранее действовавшие документы о социально-экономическом сотрудничестве. Совместная работа Правительства края и Петербургского тракторного завода дала за эти годы хорошие результаты. Сегодня в наших хозяйствах работает 3200 единиц тракторов «Кировец». Это серьезная доля того парка техники, которой распоряжаются наши сельхозтоваропроизводители. Сегодня мы прикладываем усилия, чтобы достигнуть плановых значений локализации собираемых здесь тракторов, – сказал после подписания соглашения Виктор Томенко.

Санкт-Петербургская компания намерена ежегодно инвестировать в модернизацию и развитие производства ООО «АСМ-Алтай» порядка 10 млн рублей. Будет актуализирован план локализации производства тракторов Алтайским филиалом. В настоящее время, с учетом трудозатрат по сборке уровень локализации компании «АСМ-Алтай» оценивается в 10-12 процентов. Алтайские предприятия «Тонар плюс» и «Нортек» поставляют на сборку балластные грузы, топливные баки и комплекты шин. На Барнаульском заводе механических прессов идет монтаж новой производственной линии по выпуску стальных дисков разных типоразмеров для трактора. Данная продукция будет способствовать повышению локализации алтайского филиала. Запуск первой линии запланирован уже в этом году. Есть предварительные договоренности о поставке пробных партий продукции на завод в Санкт-Петербурге.