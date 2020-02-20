В Барнаульском юридическом институте — новый начальник

Начальника Барнаульского юридического института МВД России представили Губернатору, Председателю Правительства Алтайского края Виктору Томенко. На встрече присутствовал начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко.

Новым руководителем БЮИ стал полковник полиции, кандидат юридических наук, доцент Дмитрий Проказин. Перед встречей с Губернатором Владимир Кубышко представил нового руководителя личному составу института.

— Институт занимает достойное место среди ведомственных образовательных организаций и имеет многолетнюю историю, поэтому нам важно сочетать те традиции, которые были заложены предыдущими руководителями, с новыми информационными технологиями в обучении, – подчеркнул Дмитрий Леонидович. – Будут приложены все усилия, чтобы БЮИ МВД России достойно развивался и процветал в дальнейшем.

Дмитрий Леонидович Проказин с 2001 года служил в Орловском юридическом институте МВД России имени В.В. Лукьянова на различных должностях профессорско-преподавательского состава, с апреля 2014 года был заместителем начальника института по учебной работе. Предыдущий начальник Барнаульского юридического института Сергей Буряков, занимавший эту должность с 2016 года, теперь назначен начальником Омской академии МВД.

На представлении начальника БЮИ сотрудникам и студентам вуза также присутствовали главный федеральный инспектор по Алтайскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО Юрий Земский, заместитель Председателя Правительства Алтайского края Виталий Снесарь, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин, начальник Главного управления МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян, министр внутренних дел по Республике Алтай Павел Гаврилин, начальник Департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов, ректоры университетов.