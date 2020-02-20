Саня: два года назад он стал мастером спорта по греко-римской борьбе, после чего в его жизни началась другая борьба – за саму жизнь

На февральском чемпионате России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Аксёнов занял шестое место в своей категории. Не бог весть какой результат, учитывая, что в этой дисциплине у нас есть и паралимпийские чемпионы. Но Саша в пауэрлифтинге всего-то полгода. А до этого он всю жизнь занимался греко-римской борьбой, в 24 года стал мастером спорта. Потом – онкология, неудачная операция, осложнение, приведшее к ампутации обеих ног и потере почки. И новая жизнь после выхода из больницы.

Дорога к пьедесталу

Заслуженный тренер России, руководитель клуба «Патриот» Андрей Подпальный, говоря о своем новом воспитаннике, отметил: «Саша все адекватно воспринимает и быстро адаптируется». И все же, идя к нему на встречу, ожидал увидеть угрюмого парня, из которого придется вытягивать его историю, что неудивительно в такой-то ситуации. Но Саша удивил – открытый, спокойный, легко говорит о своей беде, не поверите, временами даже смеется.

— Считаю, на чемпионате России мы задачу выполнили, – рассказывает Саша. – Все-таки это первые соревнования такого уровня в моей жизни, тем более я пришел из другого спорта. Конечно, еще мало времени с начала тренировок прошло, чтобы занимать пьедестал. Год-два, если все со здоровьем будет нормально, то и подберемся к нему.

Мастер спорта

Саша живет в селе Логовском Первомайского района. Мама, папа, сестра – обычная семья. Когда в 2000 году в селе открылась секция грекоримской борьбы, сразу пошел туда. Это даже и не секция была – так, местный житель, всю жизнь занимавшийся борьбой, решил тренировать мальчишек. Нашел помещение в подвале сельского ДК, новоалтайский клуб «Чемпион» помог с матами, со временем и тренажерку оборудовали. Вот там Саша и занимался с первого класса.

После 11 класса сдал ЕГЭ, поступил в АлтГТУ. Оказался в информационных технологиях. Айтишник, короче.

А со временем его тренеры решили, что парню надо выходить на новый уровень – отправили его на тренировки в училище олимпийского резерва. И вот борец в 2018 году в Новокузнецке выиграл мастерский турнир – цель выполнена.

— Как раз университет закончил, работу надо искать. Хотел в вооруженные силы пойти, но заболел, – вспоминает Аксёнов.

Что-то пошло не так

Саша помогал родителям в деревне – и через какое-то время почувствовал недомогание. Не обратил внимание. Решил, что продуло, бывает. Но лучше не становилось. Обследование – и диагноз «рак», опухоль в паховой области.

Операция в «Надежде», четыре курса химии. Потом новое обследование, которое показало метастазы в забрюшинной области. Снова нужна операция. Саша согласился – ну надо, делайте, врачам виднее.

8 октября 2018 года он лег на операционный стол и в себя пришел только 16 октября уже в другой больнице. Не сразу понял, что нет обеих ног выше колена.

— Я на восемь дней вообще из жизни выпал. Потом, когда уже телефоном смог пользоваться, все смотрел новости и не мог понять, почему столько времени прошло, – с улыбкой рассказывает Саша.

Потом уже с помощью родителей и девушки он восстановил события этих восьми дней. Как оказалось, он был в сознании и даже сам подписывал согласие на ампутацию, но мозг, будто специально пытаясь сберечь психику парня, стер все это напрочь.

Во время повторной операции что-то пошло не так – врач повредил артерию, питающую ноги, а еще повредил почку. Ее спасти не удалось, пришлось удалить тут же. Артерию сшили, но тоже неправильно. Потом мама рассказывала сыну, что тот, отойдя от наркоза, жаловался на боль в ногах, но все списали на отходняки от наркоза. Спохватились, когда уже было поздно. Тромбоз, начавшееся заражение, отказывавшаяся работать вторая почка. Из онкоцентра «Надежда» в краевую больницу его перевезли, чтобы улучшить состояние, но надо было уже банально спасать жизнь.

Потом родные и друзья говорили: «Думали, не выкарабкаешься». Он выжил, но… Кто-то в такой ситуации спивается, кто-то вены вскрывает, кто-то закрывается в себе, обижаясь на весь белый свет. Саня удивил врачей одним из первых вопросов: «Каким спортом и когда смогу заниматься».

Друзья один за другим приходили в больницу, один из них и познакомил Аксёнова с Андреем Подпальным. Тот вспоминает, что, когда первый раз увидел Сашу, тот лежал весь серый. Проговорили больше часа. И после этого у спортсмена появилась новая цель.

— Я серый-то был, потому что там меня все угнетало. Я до этого в больнице лежал в пять лет, когда аппендицит удаляли. После этого только стоматологи да физкультурный диспансер с комиссиями. А тут на такой срок. И больничные стены меня съедали, хотя все условия были. И со мной там постоянно то мама, то девушка, теперь уже жена.

Новая цель

Ирина. С ней Саша познакомился месяца за четыре до болезни. Она была рядом и после первой операции, и во время химии. Не бросила и потом. Летом 2019 года Саша и Ира расписались. Мечтают о детях – не сейчас, чуть позже.

К этому времени Саня уже вовсю занимался пауэрлифтингом. Благодаря Ире и родителям он быстро вернулся к активной жизни. Дома долго сидеть не смог.

— Обиды ни на кого нет, только на врача, который мне вторую операцию делал. По поводу почки я не переживаю – даже у нас в борьбе люди были с одной почкой. А за ноги зол был, такие слова говорил… Даже друзья потом меня одергивали, мол, ты ли это, чего так ругаешься – улыбается Саша.

Получив разрешения врачей, стал работать со штангой в своем борцовском спорзале в селе. И уже в мае Андрей Подпальный пригласил его на городские соревнования. Там отметил прогресс и согласился взять его под свое крыло. Помог и с работой: сейчас Аксёнов отвечает в «Патриоте» за связи с общественностью – ведет клубный Instargam и страницу «ВКонтакте».

Саша быстро освоил машину с ручным управлением, трижды в неделю ездит в клуб на тренировки. Онкология, тьфу-тьфу, отступила, и сейчас у Саши новая цель.

— Я всю жизнь мечтал попасть на Олимпиаду. Может, сейчас Бог дал мне новый путь. Зачем, правда, так жестко, я не понял, но, видимо, он решил, что так удобнее будет. К тому, что ног нет, уже привык. Сейчас задача – сделать протезы и начинать ходить, пусть и с тросточкой. Конечно, родители переживают. В борьбе был период, когда я уши часто ломать стал, и то они не в восторге оказались, а сейчас тем более их понять можно. Но я для того регулярно и сдаю анализы, чтобы их успокоить. Как результаты получаю – сразу фото им шлю. Они одновременно и гордятся мной, и переживают. Но, думаю, будут не против, если я Паралимпиаду хлопну.

На чемпионате России по пауэрлифтингу среди спортсменов с ПОДА золотые медали завоевали представители «Патриота» Тамара Подпальная и Пётр Филатов. Ирина Казанцева стала серебряным призером турнира.