Первые юбилейные медали в честь 75-летия Победы вручили в Барнауле

В минувший вторник в музее «Город» 34 ветерана – участники боевых действий, бывшие жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей, труженики тыла – получили награду, утвержденную Указом Президента Российской Федерации в Год Памяти и Славы.

Напомним, первое в Алтайском крае вручение юбилейных медалей состоялось в конце января. Тогда награды из рук руководителя региона Виктора Томенко получили 24 ветерана, из которых 18 — барнаульцы. В музее «Город» награждение проводил заместитель главы администрации Барнаула по социальной политике Александр Артёмов.

— Сегодня в этом зале собрались представители поколения победителей. Одни из вас били врага на полях сражений, другие – ковали победу в тылу, многие проявили мужество и жизненную стойкость, находясь в блокадном Ленинграде, прошли ужасы фашистских концлагерей. Но вы выстояли, выдержали, победили. Мы никогда не забудем ваш боевой и трудовой подвиг. Спасибо вам за Победу – она стала гордостью всего нашего народа. Желаю здоровья, любви близких, понимания и уважения окружающих и мирного неба над нашей необъятной страной.

В числе тех, кто в этот раз получил медали, – участник Великой Отечественной войны Григорий Зворыгин. Он был дважды ранен, а весточку о Победе получил в Германии – до сих пор этот праздник встречает с большой радостью.

— Как его еще встречать, когда после такой жестокой войны дали свободно вздохнуть, мы жить начали? – улыбается ветеран.

Эмме Фербер в августе 1941 года исполнилось 15 лет, а через две недели ее родной Ленинград был окружен. В блокаде девушка прожила полтора года.

— Понимаешь весь ужас войны тогда, когда уже пережил, – рассказывает Эмма Михайловна. – Когда нам объявили, что люди больше гибнуть не будут, война закончена, я испытала такую всепоглощающую радость. Каждая клеточка во мне ликовала. Я, помню, в светлом платье носилась по улицам Красноярска, где тогда жила в эвакуации, кого-то обнимала-целовала, кричала «Ура!», если где-то пели, подстраивалась к ним. В общем, была абсолютно не помнящим себя человеком.

Эта церемония вручения юбилейных медалей стала первой в череде награждений – они будут проходить во всех районах города. Ветеранам, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на мероприятия, награды вручат на дому.

В Барнауле проживает 3760 ветеранов войны. Из них 217 участников Великой Отечественной войны, 106 бывших жителей блокадного Ленинграда, 117 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 1 вдова погибшего участника ВОВ, 3319 тружеников тыла.