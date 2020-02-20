Олег Митяев. «И оказалось счастьем просто жить» (6+)



Когда: 28 апреля.

Где: Алтайский музыкальный театр.

Во сколько: 19.00.

Цена билетов: 1000 — 2700 рублей.

«Лига-Арт» приглашает барнаульцев на праздник авторской песни, который устраивает для вас народный артист России, известный российский бард Олег Митяев. Концерт состоится 28 апреля в Музыкальном театре. Здесь соберутся давние поклонники артиста и те, кто совсем недавно открыл для себя волшебный мир его песен. «Крепитесь, люди, скоро лето!», «Давай с тобой поговорим!», «Небесный калькулятор», «Она такая же москвичка, как была» и, конечно же, «Как здорово, что все мы здесь…» — все эти песни обязательно прозвучат.

«Комик в жизни, злодей на сцене» артист давно понял – для того, чтобы поднять настроение, нужно слушать и писать грустные песни. Вот и заглавная песня, давшая название целому альбому, принесла автору и исполнителю победу в музыкальном национальном конкурсе «Виктория» в номинации «Городской романс» за 2018 год.