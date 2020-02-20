Около 100 уникальных предметов вооружения привезли из Тулы в Барнаул

Абордажный мушкетон XVIII века, алебарда унтер-офицера, пулемет максим, пистолет-пулемет Шпагина, самозарядная винтовка системы Токарева периода Великой Отечественной войны – эти и другие предметы можно увидеть в краеведческом музее на выставке из фондов Тульского государственного музея оружия.

Всего в Барнаул из Тулы прибыло семь контейнеров весом в полтонны с подлинными образцами стрелкового и холодного оружия. В рамках выставки представлены не только предметы вооружения (палаши, сабли, шпаги, шашки, тесаки, алебарды, штуцеры, мушкетоны, карабины, винтовки, пистолеты, револьверы), но и реквизит, а также реконструкции мундиров офицеров 1812 года.

— Выставка охватывает три века славы российского оружия, начиная от Петровских времен и заканчивая оружием советских воинов в Великую Отечественную войну, – пояснил начальник отдела экспозиционно-выставочной деятельности Тульского музея оружия Валентин Костиков. – Все эти предметы вооружения были произведены в разное время на оружейных заводах нашей страны – в Туле, Сестрорецке, Ижевске, Златоусте. Наша коллекция уникальна, начало ее формирования положил еще Пётр I, после чего она пополнялась не только российскими экземплярами, но и оружием, специально выписанным из других стран.

Представленные образцы холодного и огнестрельного оружия участвовали в Семилетней войне, в русско-турецких войнах XIX века, в Отечественной войне 1812 года, а Кавказской, Крымской, Первой мировой войнах.

— И пусть в нашей коллекции нет автомата Калашникова, знаменитой акэшки, созданной вашим земляком (этот автомат был изобретен чуть позже), здесь представлен пистолет-пулемет Алексея Судаева, который наряду с Михаилом Тимофеевичем принимал участие в конкурсе на создание первого автомата для Советской Армии.

Похожая выставка предметов вооружения в Барнауле уже проводилась. Правда, было это в 1990-х годах. С тех пор экспонаты Тульского музей оружия в нашем городе не выставлялись.

— Для нас значимо, что в год 75-летия Великой Победы данная выставка, следующая по регионам страны, начала свою работу именно с Алтайского края, – считает директор краеведческого музея Наталья Вакалова. – Это стало возможно благодаря сотрудничеству двух музеев и финансовой поддержке Правительства Алтайского края и Министерства культуры региона.

Выставка «Слава российского оружия» работает до 12 апреля по адресу: ул. Ползунова, 46.