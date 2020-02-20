О бедной УК замолвите слово: о трудностях уборки снега на кровлях аварийных домов

Жители ветхих и аварийных домов жалуются на бездействие управляющих компаний в части зимнего содержания многоэтажек. Как выяснилось, руководители УК и вправду не торопятся снимать снежные шапки с кровель и сбивать сосульки с карнизов. В чем причина, разбиралась корреспондент «ВБ».

На крыше дома моего

Нынешняя зима с нехарактерной для Сибири температурой и периодическими оттепелями провоцирует сходы снега с кровель и образование наледи. И если с современных шатровых крыш, выполненных из профлиста, сбросить снег – непросто, то на ветхих двухэтажках, закрытых шифером, это настоящая проблема. Во-первых, этот материал становится крайне хрупким, и при механическом снятии наледи его легко повредить. Во-вторых, сама крыша может обрушиться под тяжестью нагрузки: веса снега и рабочих с инструментом. Поэтому проводят такие работы только с автовышек.

В редакцию «Вечёрки» обратились собственники двух небольших домов – на ул. Советской Армии, 50, и Футбольном проезде, 16, – одинаково недовольные бездействием своей управляющей компании. «Крыша течет, сосульки над подъездами не убираются месяц, страшно выходить из дома. УК говорит: ремонтируйте за свой счет», – сетуют жильцы 24-квартирного дома на ул. Советской Армии. К этому негодованию присоединяется владелица одной из квартир в доме на Футбольном проезде.

— Наша управляющая организация не выполняет обязанностей по очистке кровли, поэтому происходит намокание и промерзание стен. У соседей, в квартире на втором этаже, отслоились обои и появилась плесень, – рассказывает Ирина Шандер. – Я вынуждена подставлять ведра в ванной комнате каждый раз, когда ожидается потепление. Ну неужели нельзя вовремя убирать снег с крыши?

Скажем сразу, оба этих дома обслуживает одна компания – «Старый Барнаул» и, пока номер «Вечёрки» готовился к печати, в двухэтажке на Футбольном проезде очистили кровлю. Редакция проконтролирует, чтобы и во втором жилье аналогичные работы были проведены.

Желание собственников жить в чистом и безопасном доме понятно и более чем оправдано. Поэтому редакция копнула чуть глубже, чтобы понять корень проблемы и попытаться чем-то помочь жителям ветхих домов, которых в Барнауле насчитывается более 200.

Посмотреть правде в глаза

Обшарпанные деревянные двух- и трехэтажные дома, полуразрушенное шлакоблочное жилье, панельные и некоторые кирпичные многоэтажки с облупившимися фасадами и дырявыми крышами – таким в краевой столице выглядит обобщенный портрет ветхого жилфонда. Всеми домами в нем управляет УК «Старый Барнаул». Можно сказать, что организация добровольно специализируется на неликвиде. Почему? Потому что никто другой за их обслуживание не берется. Раньше были муниципальные управляющие компании, которые городская власть могла обязать работать с ветхим фондом, сейчас такой возможности нет.

— Если бы в ветхих домах был грамотный совет дома, даже на такой фонд нашлись бы управляющие компании, желающие там работать. Но большинство собственников живут по известной советской идеологеме «нам должны все сделать бесплатно», поэтому, кроме матерных претензий в адрес руководителя УК и письменных обращений в контролирующие органы, ничего добиться от них невозможно, – рассуждают ветераны сферы ЖКХ.

Утром деньги – вечером вышка

Такого же мнения придерживается и руководитель УК «Старый Барнаул», который без раздумий приехал в редакцию газеты, чтобы публично высказаться по этой теме и открыто ответить жалобщикам.

— В доме на ул. Советской Армии, 50, летом мы произвели ремонт фасадной кладки, который съел весь годовой бюджет. Помимо этого, несколько раз выполнялись заявки по сантехнике, электрике, совершалось более десятка аварийных выездов. Чтобы подготовить к зиме двухэтажку на Футбольном проезде, 16, пришлось ремонтировать элеваторный узел. Жители, платя за текущее содержание 9,82 рубля с 1 кв. м жилой площади просто ничего не накопили к зиме, – объясняет Андрей Суковатцин, директор «Старого Барнаула». – Когда жильцы будут исправно платить по тарифу 25-30 рублей, то с нас можно будет спрашивать за своевременность уборки снега. Но нашим людям я даже предлагать это боюсь – столько ругани будет…

А сами управляющие компании сейчас поставлены в такие условия, когда не могут использовать средства одного дома на нужды другой многоэтажки. Это так называемое перекрестное финансирование. Поэтому, прежде чем захотеть чистую крышу, нужно накопить денег. Или ежемесячно собирать доплату.

Ничего личного

Деньги, как известно, любят счет. Давайте и посчитаем, сколько «зарабатывает» управляющая компания на текущем обслуживании ветхого дома и сколько стоит единоразовая уборка снега с крыши. Так сказать, сведем дебет с кредитом.

Оплата начислений за текущее содержание в лучшем случае составляет 85% и составляет чуть больше 4 тысяч рублей. Час аренды автовышки стоит 1200 рублей, необходима она часа на три, плюсуем сюда зарплату рабочего. Вот – эти самые 4 тысячи. А что делать УК, если жители одного дома подали за месяц два раза заявку на очистку крыши? А если возникла необходимость в визите аварийной службы?

— В такие месяцы я остаюсь без зарплаты. Считаю их неудачными, – извиняюще улыбается Андрей Николаевич.

Ситуацию усугубляют и сами жители, отправляя жалобы в прокуратуру или жилинспекцию на свою компанию. Те выписывают крупные штрафы. Суковатцин, например, заплатил за текущий сезон около 50 тысяч рублей, а мог бы на эти деньги нанять автовышку на 41 час работы.

Своевременность и полнота очистки кровель от снега и наледи – это, безусловно, вопросы безопасности, и потому «Вечерний Барнаул» не оправдывает управляющие компании. Мы только лишь даем повод подумать жителям над своей проблемой и ее решением.

Управляющие компании называют 27 рублей оптимальным тарифом на текущее содержание жилья, а экономически обоснованным – 46 рублей.