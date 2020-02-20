Для педагогов Барнаула проведут курсы по финансовой грамотности

Февраль 20 09:27 2020

С  марта 2020 года в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации по повышению финансовой грамотности населения будет проводиться обучение страхованию преподавательского состава высших и средних специальных (профессиональных) учебных заведений.

Фото из сети Интернет

Обучение проводится на бесплатной основе.

Обучение будет проводиться в г. Барнаул на территории Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет».

По вопросам записи на обучающий курс обращаться по электронной почте: denisovmu@nvksi.ru

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