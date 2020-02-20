Берлинер вместо блина: проводы зимы на немецкий лад

Зачем мужчинам в Германии обрезают галстуки, что делают в «пепельную среду» и по каким приметам определяют счастливую руку человека – об этом и не только барнаульцы узнали у носителей немецкой культуры, проживающих в Алтайском крае, на традиционном фестивале Fasching.

Проверка на счастье

— Guten Tag, liebe Gäste! – встречают на входе в Российско-немецкий дом прибывающий народ и тут же предлагают запечатлеть себя на память с бумажными усами, ушами или губами у тематического баннера.

— А мне бы чепец и фартук, как у настоящей немки, – позируя, смеется одна модель, завидев девушку в национальном костюме – ярко-голубой атласной юбке, белой рубашке с широкими рукавами фонариком и жилетке а-ля Гретхен.

Нарядились барнаульцы с немецкими корнями не просто так – в их культуре, как и в русской, принято провожать зиму. Чучело, конечно, не жгли, хотя и это в их традициях есть, а вот дух немецкой Масленицы, которую там именуют Fasching (означает «карнавал»), принесли. Отмечают праздник целую неделю – отводят душу перед началом предпасхального поста, который начнется в среду, 26 февраля, – ее величают «пепельной» (еще в Ветхом Завете посыпание головы пеплом упоминалось как символ покаяния и смирения, которые требуются от христиан во время поста).

В городах Германии главное действие карнавала проходит на рыночных площадях, где с самого утра наряженные в карнавальные костюмы и маски жители прогоняют холод и злых зимних духов. В Барнаул добрались и эти образы – совсем юные девчонки нарядились в пестрые клетчатые юбки, а те, что постарше, осмелились на ростовые кукольные костюмы и вышли к зрителям в шествии.

Против нашего главного масленичного атрибута, блинов, немцы имеют берлинеры, если по-русски, обыкновенные пончики с начинкой. Причем не простой – особенной. Рядовому человеку обычно достаются обычные с повидлом, а вот обладателю счастливой руки – с горчицей или монеткой внутри. Именно поэтому берлинеры рекомендуют есть не торопясь, чтобы не остаться без зубов.

Ножницы против галстуков

На Алтае празднование Масленицы среди немецкого населения не было широко распространено, отдельные обряды сохранялись лишь у представителей старшего поколения и немцев-католиков. Активнее принимать участие в проводах русской зимы представители этого народа начали в середине ХХ века. Так что праздник уже прочно вписался в жизнь немецкого народа в Сибири.

Среди его особенностей, которые добрались до нас, – специфичное название дней фашинга. К примеру, четверг именуется жирным, грязным или бабьим. На Алтае традициям первого фестивального дня не следуют, но вот кое-где в Германии их соблюдают – в некоторые места впускают исключительно женщин и мужчин в женском платье. А неосторожному представителю сильного пола разгулявшиеся дамы могут запросто отрезать галстук и рассчитаться за шалость поцелуем. Кстати, в Барнауле на праздниках галстуки тоже стригли.

Отомстить за испорченные предметы гардероба пострадавшие могут в «сажистую пятницу», когда вполне законно вымазывать лица людей. Раньше для этих целей использовали сажу, от чего и пошло название, а теперь – косметику и краску. Субботу именуют пряной, воскресенье – тюльпановым, а понедельник, день самого карнавала, розовым. Однако дело ни в цветах – в переводе с немецкого rasen означает «веселиться, быть счастливым», чем в этот день и занимаются.

Коронация по-барнаульски

Фашинг никогда не обходится без выбора Короля и Королевы – от этого правила решили не оступаться и в столице края. Сначала вызвали в центр несколько пар и заставили танцевать. Как ни странно, но уверенных в себе старших школьников – девушку-Гретхен и кавалера, оставшегося без галстука, – на голову опередили непосредственные пятилетки. Это был восторг с первого движения – пока юная претендентка на трон изящно тянула ножку и кружилась вокруг кавалера, юноша неподвижно стоял и только успевал хлопать ресницами. Врученные короны оказались великоваты – решили носить их не на голове, а на шее – так точно не свалится.

К слову, традиции, которые транслировали малыши, вызвали наибольший интерес у публики, среди которой встречались и носители культуры, и молодежь, не имеющая немецких корней.

— Дети заряжают своей энергией, на них умилительно и весело смотреть, – отмечает студентка Елизавета Косач. – Из интересного я для себя отметила традиционную немецкую еду. Кажется, у них это называется берлинер. Думала, это будет что-то этакое, а оказалось, просто пончик, правда, очень вкусный. У нас в семье есть родственники с немецкими корнями, но не кровные, поэтому национальные традиции не соблюдаем. Вообще, культура эта мне была не близка. А сегодня посмотрела, послушала – интересно. Я была бы не против погрузиться в нее, в идеале слетала бы в Германию, взглянула вживую. Здорово, что у нас в Барнауле проводят такие дни других культур, просвещают народ. Это всегда полезно.

На фестивале звучали известные всем, даже не изучавшим немецкий язык, песни, демонстрировались традиционные танцы вроде баварской польки.