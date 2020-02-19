В Барнауле открыт пункт проката технических средств реабилитации для граждан пожилого возраста и детей-инвалидов

В Барнауле на базе Комплексного центра социального обслуживания населения открыт пункт проката технических средств реабилитации для граждан пожилого возраста и детей-инвалидов.

Для кого создан?

В пункт проката могут обратиться совершеннолетние граждане, пожилые люди (женщины 55+, мужчины 60+), которые частично утратили трудоспособность и нуждаются в средствах восстановления (например, перелом ноги или шейки бедра). Сюда же могут обратиться пожилые граждане с временным заболеванием. Важный момент – сюда могут обратиться люди с инвалидностью без учета возраста и родители ребенка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 18 лет.

Воспользоваться услугами пункта проката могут и родственники пожилых людей, взяв на период их восстановления средство реабилитации.

Что можно взять?

В пункте проката технических средств реабилитации для граждан пожилого возраста и детей-инвалидов можно взять позиционное оборудование для детей-инвалидов – это специальные технические средства для реабилитации детей и взрослых, которые послужат опорой и помогают им стоять, сидеть, ходить, осуществлять какие-либо функции, даже имея серьезные нарушения опорно-двигательного аппарата, например, ДЦП. Поэтому все эти приспособления и получили такие специфические названия – «опора для сидения», «опора для стояния», «опора для лежания».

— В основном к нам обращаются родители детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. На сегодняшний день уже 43 семьи в Барнауле воспользовались услугами нашего пункта проката, и в данный момент часть технического оборудования находится в пользовании. Но есть и резервные запасы, которые мы всегда готовы предоставить жителям города, нуждающимся в них, – говорит Ольга Степанова, директор Комплексного центра социального обслуживания населения города Барнаула.

Стоит отметить, пункт проката для граждан пожилого возраста и инвалидов пополнился благодаря неравнодушному участию благотворительного фонда «Старость в радость».

— Представители благотворительного фонда «Старость в радость» безвозмездно передали в наш пункт многофункциональные кровати, противопролежневые матрасы, кресла-коляски для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, костыли, ходунки. У нас даже есть теперь санитарно-гигиенические кресла. Оборудование предназначено как для граждан пожилого возраста, так и для детей-инвалидов. Все это может быть использовано и гражданами, которые перенесли какое-то временное заболевание, например, перелом.

Реабилитация граждан

Данное оборудование предоставляется в прокат на тот период, пока такое же оборудование не поступит из Фонда социального страхования граждан. Фонд соцстрахования обеспечивает граждан оборудованием в полном объеме, но в период его ожидания человек может пользоваться техническими средствами из пункта проката технических средств реабилитации граждан, и что очень важно, бесплатно.

Для того, чтобы воспользоваться оборудованием для реабилитации, необходимо подойти в пункт проката и иметь при себе обязательный пакет документов. А именно, гражданину 55+, 60+ необходимо предъявить паспорт с пропиской, справку ИПРА (Индивидуальная программа реабилитации и абилитации) инвалида либо справка от медицинской организации, где прописана нуждаемость данного человека в том или ином средстве технической реабилитации и указан диагноз.

Для семей с детьми-инвалидами понадобится тот же самый пакет документов. Выдается сроком от трех месяцев до одного года. С гражданином обязательно заключается договор сроком на один год, возможно продление договора. Нина Чужикова в юности.

Фонд оборудования пункта проката также пополняется и за счет участия неравнодушных жителей краевой столицы. Он примет инвалидные коляски, ходунки и другое оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Пункт проката технических средств реабилитации для граждан пожилого возраста и детей-инвалидов располагается по адресу: г. Барнаул, ул. Телефонная, 50а. Справки по телефону 8 (3852) 55-05-47.

Дарья Драчёва