В Барнауле началось строительство новой поликлиники

В районе новостроек Индустриального района краевой столицы строится современная поликлиника. К первым, земляным, работам подрядчики приступили еще в январе, а завершить строительство долгожданного объекта здравоохранения планируется уже к концу 2022 года.

На пересечении проезда Северного Власихинского и ул. Лазурной – стройка. Из-за серого металлического ограждения доносится звук работающей техники. Здесь вскоре появится важная для микрорайона и города пятиэтажка – городская поликлиника заявленной мощностью в 900 посещений в смену.

Каким будет возводимый социально значимый объект?

— Масштабным и современным! Проект здания общей площадью более 15 тыс. кв. м с подвалом и техническим этажом разработал институт «Алтайгражданпроект», генподрядчик строительных работ – компания «Селф», – рассказывает заместитель министра, начальник управления строительства и территориального планирования регионального Минстроя Игорь Спивак. – Здание будет оборудовано пассажирскими и грузопассажирскими лифтами. На территории организуют стоянки для автомобилей, площадки для отдыха посетителей.

На строительном объекте нас встречает… нет, не бригадир, а производитель работ ООО «Селф» Егор Берлизов. По-хозяйски обводя рукой происходящее вокруг, он рассказывает:

— Мы полностью завершили установку ограждения, а в ближайшие дни закончим делать котлован. На площадку уже перебазирована тяжелая техника для забивки свай, ведется их поставка. Все работы идут по плану. Через полтора месяца закончим со сваями и примемся устанавливать монолитный ростверк или, попросту говоря, железобетонную подушку.

В поликлинике, помимо основных отделений, разместятся травмпункт, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория и аптека.

На графической визуализации проекта будущего новостроя видно, каким будет внешний облик поликлиники – вскоре здесь вырастет пятиэтажное здание в бежево-коричневых тонах с современным остеклением. Пока можно только догадываться о предстоящих масштабах… Перенося взгляд с объемного проекта на котлован будущей стройки, понимаешь, что становишься свидетелем исторического для города события.

Жильцы близлежащих домов с интересом наблюдают за происходящими под их окнами событиями. Свои фотофакты барнаульцы выкладывают в соцсети, отмечая важность и значимость процесса.

— Поликлиника новая нам очень нужна. Мечтаю о том времени, когда смогу проходить всех узких специалистов не в разных филиалах, как сейчас, а в одном месте, – рассказывает жительница микрорайона Татьяна Чупрунова. И добавляет: – Каждый день на стройке происходит что-то интересное. Работы не останавливаются ни в будни, ни в субботу с воскресеньем. То тракторы тут все расчищали, копали, а теперь вон новую технику подогнали. Работа кипит!

После окончания строительства в здание переедут взрослые отделения действующей поликлиники № 14, которая пока располагается на шести отдельных площадках, ни одна из которых не является специально оборудованной. Это приспособленные помещения, которые трудно приводить в соответствие с постоянно меняющимися санитарными нормами и требованиями доступной среды.

По словам заместителя министра регионального Минздрава Константина Гордеева, строительство нового объекта медицины ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Более 1,2 млрд рублей будет потрачено на строительство поликлиники и приобретение необходимого оборудования.