После этапа Кубка мира на барнаульском гребном канале могут пройти еще несколько крупных международных соревнований

Два дня в Барнауле работали представители Международной федерации каноэ (ICF) – Руд Хайселар и Аднан Алиев, а также помощник президента Всероссийской федерации гребли Николай Мордвин. В пятницу они побывали на гребном канале, а в субботу встретились с Губернатором, Председателем Правительства Алтайского края Виктором Томенко.

Снежная проверка

Уже давно известно, что с 4 по 6 июня 2021 года в Барнауле пройдет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ – это не так давно подтвердила ICF, отметив, что введенные Всемирной допинговой ассоциацией ограничения на проведения в России соревнований на уже намеченный план никак не повлияют. Но этот турнир может стать не последним в череде крупных международных соревнований – Барнаул претендует на проведение чемпионата Европы 2023 года и чемпионата мира 2024 года на марафонских дистанциях. И одной из задач Руда Хайселара и Аднана Алиева как раз и являлось инспектирование нашего канала с прицелом на будущие международные старты.

Если Аднан уже бывал в Барнауле, в том числе и на Кубке чемпионов в 2018 году, то Руд приехал в краевую столицу в первый раз. Впервые же он, по собственному признанию, изучал гребной канал на снегоходе. Голландского гостя впечатлило количество снега, однако увиденным он остался доволен.

— Конечно, нужно приехать еще летом, чтобы оценить воду, но спортивные объекты на берегу мне очень понравились, – отметил он.

Марафон – давняя, но не слишком раскрученная дисциплина гребли. Занимаются ею, как рассказал Николай Мордвин, в основном или молодые спортсмены, или те, кто уже понемногу завершает карьеру. Суть ее в следующем – после круга на воде спортсмен выходит на берег и с лодкой совершает небольшую пробежку, после чего возвращается на водоем и уходит на очередной круг. Задача ICF – популяризировать дисциплину, а заодно искать новые места на карте, где можно было бы проводить соревнования. Барнаул выгоден с географической точки зрения тем, что сюда могут приехать спортсмены из азиатских стран, которым до Европы добираться было бы тяжелее. Еще один плюс нашего города – компактность расположения аэропорта, гостиниц и гребного канала.

— Сейчас нам надо обсудить шаги, которые необходимы для проведения международных соревнований. Многое уже сделано, но определенный путь еще предстоит пройти, – отметил Виктор Томенко.

Еще не факт, что заявки на 2023 и 2024 годы будут удовлетворены – так, марафонский чемпионат Европы 2021 года пройдет в Москве, а два старта в одной стране практически подряд – редкая практика. В связи с этим Николай Мордвин предложил Барнаулу подать заявку на еще один этап Кубка мира 2023 года, а также на чемпионат мира 2025 года уже по классической гребле. Ну и про российские соревнования забывать не надо.

— Ежегодно в Барнауле проводится всероссийский турнир, который собирает не так много регионов. Нужно подать заявку на проведение финала спартакиады. Тренеры, руководители команд, представители регионов приедут сюда, оценят уровень канала, после чего будет проще организовать здесь чемпионат или Кубок России, – сообщил Николай Мордвин.

Рекреационное наследие

Что же касается этапа Кубка мира 2021 года, то перед ним еще предстоит решить ряд задач. Если вопрос с трансфером спортсменов уже решен (они полетят общим чартером из Москвы, а не из Европы, что упрощает таможенный вопрос – таможню они пройдут в российской столице), то о лодках еще нет. Для проведения соревнований необходимо около 450 лодок. Президент федерации гребли Алтайского края Юрий Шамков попросил Виктора Томенко обсудить возможность помощи в этом вопросе с министром спорта России Олегом Матыциным.

Кстати, лодки после соревнований останутся на Алтае, что даст новый импульс к развитию этого вида спорта – сейчас спортсмены тренируются в Барнауле, Бийске и Павловске, в перспективе рассматривается вопрос открытия отделений во Власихе и Мамонтово.

Еще один важный вопрос – доставка болельщиков. Старый мост еще будет ремонтироваться, поэтому дорога до гребного канала значительно удлиняется. Юрий Шамков попросил Виктора Томенко рассмотреть вопрос организации остановки электрички в районе гребного канала или запуска временного теплоходного маршрута от речного вокзала.

Напомним, для проведения соревнований будет достроен обводной канал, начнутся работы по возведению медицинского центра, а также освоение противоположного берега, где во время соревнований будут размещаться мобильные трибуны для болельщиков. Кстати, именно развитие этой территории как перспективного места отдыха Юрий Шамков считает одним из главных наследий планируемых международных соревнований.

— Вопрос о регулярных всероссийских и международных соревнованиях здесь, считаю, почти решен. Но благодаря этому канал и прилегающая территория может стать основной рекреационной площадкой для горожан – можно зарыбить карьеры, обустроить пляжи, решить вопрос с транспортной доставкой. Мне кажется, это основной результат наших совместных усилий и вложений.

В юношеском первенстве мира по марафонской гребле 2020 года, которое пройдет в Норвегии, могут принять участие спортсмены Алтайского края Софья Штиль и Кирилл Андреев.