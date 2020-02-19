График отключения электроэнергии в Пригородном РЭС с 19 по 21 февраля

Филиал ПАО «МРСК Сибири –Алтайэнерго» проводит комплекс работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования, обеспечивающего надежное электроснабжение потребителей.
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КТП 20-17-41
(Замена ПУ)
ООО Термиз
10.00
13.00
В Л-58-4
(Проверка РЗА)
ООО «Т2 Мобайл», ПАО МТС, Стрелковый клуб, ООО «Газпром трансгаз Томск»
16.00
ВЛ-10 кВ Л-56-0
от ПС 110 кВ Комсомольская до СП
(Замена опор)
часть, с. Власиха
часть п. Октябрьский
Мамонтова (170-200),Юбилейная, Рябиновая
Тальниковая, Ольховая, пер. Короткий
ОАО «Учхоз Пригородное», ООО Газпром трансгаз Томск, СНТ Пригородное, ТОСН Лесная поляна, ПАО «МТС», ООО Барнаульский водоканал
17.00