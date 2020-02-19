График отключения электроэнергии в Пригородном РЭС с 19 по 21 февраля

Февраль 19 12:51 2020

Филиал ПАО «МРСК Сибири –Алтайэнерго» проводит комплекс работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования, обеспечивающего надежное электроснабжение потребителей.

Фото из сети Интернет

Район, Электроустановка Населенный пункт Улица (наименование организации) Плановое время начала отключения (местное) Плановое время прекращения отключения (местное)
Индустриальный

КТП 20-17-41

(Замена ПУ)

 п. Новосиликатный Целинная, 1-я Осенняя, 2-я Осенняя, Весенняя, пер. Небесный, Боровая, Суворова

ООО Термиз

 19.02.2020

10.00

 19.02.2020

13.00
Павловский

В Л-58-4

(Проверка РЗА)

 Шахи Партизанская (44 А, 44-1, 44-2),

ООО «Т2 Мобайл», ПАО МТС, Стрелковый клуб, ООО «Газпром трансгаз Томск»

 19.02.2020

10.00

 19.02.2020

16.00
Индустриальный

ВЛ-10 кВ Л-56-0

от ПС 110 кВ Комсомольская до СП

(Замена опор)

 п. Лесной

часть, с. Власиха

часть п. Октябрьский

 1-й переулок, 2-й переулок, 3-й переулок, 4-й переулок, 5-й переулок, 6-й переулок, 7-й переулок, 8-й переулок, 9-й переулок, 10-й переулок, 11-й переулок, 12-й переулок, 13-й переулок, 14-й переулок, 15-й переулок, 16-й переулок, Магистральная, Нарядная, Радужная, Привольная, Грибная, Лазоревая, Тенистая,

Мамонтова (170-200),Юбилейная, Рябиновая

Тальниковая, Ольховая, пер. Короткий

ОАО «Учхоз Пригородное», ООО Газпром трансгаз Томск, СНТ Пригородное, ТОСН Лесная поляна, ПАО «МТС», ООО Барнаульский водоканал

 19.02.2020

10.00

 19.02.2020

17.00

 

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