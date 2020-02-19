Боксеры Алтайского края стали лучшими на домашнем первенстве СФО

В Барнауле прошло первенство Сибирского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет. Сильнейшие спортсмены оспаривали 13 путевок на первенство страны. Соревнования были посвящены памяти почетного президента Федерации бокса Алтайского края Владимира Мудрика.

Перспективный возраст

Боксерский турнир проходил в СК «Победа» всю неделю. В соревнованиях приняли участие около 170 спортсменов из десяти регионов Сибири.

— У нас уже есть опыт проведения серьезных соревнований, все отработано, – говорит председатель правления Федерации бокса Алтайского края Армен Тоноян. – Этот возраст у нас очень перспективный, возлагаем на ребят большие надежды.

Как говорит директор СШОР «Алтайский ринг» Дмитрий Морозов, у 15-16-летних боксеров уже есть и неплохое мастерство, и соревновательный опыт – у некоторых за плечами в районе 100 боев. А нашим спортсменам домашний турнир дал преимущество – на правах хозяев мы выставили два состава, то есть по двое боксеров в каждой весовой категории. И наши мальчишки доказали свою силу – из 13 весовых категорий в шести были наши участники (столько же оказалось лишь у кемеровчан), причем в двух финал был чисто краевым, то есть уже до решающих боев мы гарантировали себе две золотые медали.

Почетным гостем турнира был именитый советский боксер, победитель XXII Олимпийских игр-1980 в Москве, чемпион Европы Шамиль Сабиров.

Без жалости

Вообще, как рассказал старший тренер сборной края по боксу Вячеслав Малетин, в планах было четыре золотые медали. Правда, еще до старта турнира наша команда понесла незапланированные потери. В весовой категории 48 кг из-за простуды не смогли боксировать два потенциальных медалиста — Иван Иванов и Иван Федищенко.

— Это два хороших боксера, они должны были оказаться среди финалистов, – говорит Малетин.

Но и в других весовых категориях оказались свои звезды. Например, в категории 60 кг ярко выступил Денис Раков из Камня-на-Оби, за что удостоился заочной похвалы от Малетина. В финальном поединке каменец победил Ивана Пиданова из Омска. В середине второго раунда после точного попадания у Пиданова пошла носом кровь. Раков пытался воспользоваться ситуацией, явно хотел завершить бой досрочно, но соперник продержался все три раунда.

— В таких ситуациях всегда хочу выиграть нокаутом, жалости к сопернику нет, это все-таки бокс. Сегодня была возможность досрочной победы, но в третьем раунде устал, сил не хватило. Надо лучше тренироваться, ведь теперь еду на первенство России, это для меня будет первый такой турнир, — рассказал Денис.

Чего не получилось у него, удалось Данилу Прокудину из Новосибирска. Его финальный бой с представителем Омска Ержаном Меденовым продлился секунд тридцать и завершился нокаутом омича. Удивились даже судьи.

— Я тоже не думал, что так быстро все получится, – признался Данил. – Главное – настраиваться на победу, не сомневаться в себе, не думать, что у тебя что-то может не получиться.

После награждения Данил и Ержан пожали друг другу руки, перекинулись парой слов – мол, еще встретимся, посмотрим, кто кого.

Без претензий

Финалы в категориях 52 и 54 кг получились чисто краевыми, причем они точно повторяли финалы регионального первенства. Встреча Данила Белевитина и Артёма Фадеева в категории 52 кг получилась столь упорной и равной, что судьям потребовалось посмотреть запись поединка, чтобы определить победителя. Им стал Данила.

А в категории 54 кг сошлись Евгений Трунов и Дмитрий Казаринов. Здесь судьи сразу определили чемпиона, которым стал Трунов. Тот, едва объявили фамилию победителя, вскинул руки к потолку, не скрывая эмоций.

— С третьей попытки я наконец-то выиграл первенство Сибири, – объяснил такое поведение рубцовчанин Трунов. – Мне в чем-то повезло, у соперников было по четыре боя, а у меня три. Оппонента по финалу я знал, второй раз с ним встречались.

Еще одну золотую медаль наши тренеры ждали от Данила Денисова в категории 57 кг. Но соперник у него был крайне непростой – Батыр Солчак из Тывы. Спортсмены на ринге сходятся не в первый раз – в прошлом году на первенстве СФО они же боксировали в финале, тогда победил Данил. После этого спортсмены оказались на пьедестале первенства России – Солчак на второй ступени, Денисов на третьей. И вот новая встреча, в которой тувинец, увы, взял реванш у хозяина ринга.

— Все наши спортсмены проявили себя хорошо. Даже к тем, кто не победил, сложно предъявить претензии, все боксировали с максимальной самоотдачей, – подвел итог турнира Вячеслав Малетин.

Победители своих весовых категорий получили путевки на первенство России. Количество представителей Алтайского края на турнире может пополниться по итогам первенства ЦС Профсоюзов, которое стартует 24 февраля в Ленинске-Кузнецком.

Кстати, чемпионов Сибири из Алтайского края ждал сюрприз от региональной федерации бокса – они получили премии по 30 тысяч рублей, а их тренеры – по 15 тысяч.

Одновременно с реальными боями в СК «Победа» прошел первый краевой турнир по кибербоксу: около 80 человек боксировали за приличный материальный приз – 15 тысяч рублей – друг с другом на джойстиках уже в виртуальной реальности. Среди участников были и дети с ограниченными физическими возможностями.