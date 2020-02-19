Барнаульский конькобежец Виктор Муштаков не смог попасть на пьедестал чемпионата мира на отдельных дистанциях

Барнаульский конькобежец Виктор Муштаков не смог попасть на пьедестал чемпионата мира на отдельных дистанциях, который прошел в американском Солт-Лейк-Сити.

В США завершился чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, на котором выступал воспитанник барнаульской СШОР «Клевченя» Виктор Муштаков. К сожалению, успешно выступающий в нынешнем сезоне спортсмен на сей раз остался без медалей.

Самые реальные шансы зайти на подиум у Муштакова были в командном спринте, где российская сборная считалась фаворитом. И поначалу наши ледовые скороходы подтверждали этот статус, после первого круга идя на мировой рекорд. Однако на втором упал партнер Муштакова Павел Кулижников, и российские конькобежцы выбыли из борьбы.

14 февраля Муштаков стал четвертым на дистанции 500 метров, установив здесь личный рекорд (одновременно и новый рекорд края) – 34,059 сек. Что интересно, прежнее лучшее достижение также установлено Виктором и на том же катке в Солт-Лейк-Сити год назад.

Еще один личный и краевой рекорд Муштаков установил на километровой дистанции – 1,07,345 сек. Правда, при этом барнаулец оказался очень далеко от подиума – на одиннадцатой позиции.