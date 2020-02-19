Артисты из Санкт-Петербурга приедут на гастроли в Алтайский театр кукол «Сказка»

В пятницу, 21 февраля в 18.00 в Алтайском государственном театре кукол «Сказка» состоится показ спектакля «Варшавская мелодия» (гастроли артистов из Санкт-Петербурга).

Этот показ – совместный проект театра кукол «Сказка» и артистов спектакля, приуроченный ко Дню защитника Отечества.

Действие лирической драмы затрагивает большой временной отрезок с 1946 до 1965 года. Это спектакль о любви, мечте, надежде и ее потере. Драматург Леонид Зорин про свою пьесу пишет: «Главное – это тема обреченности. Любовь обречена, потому что государство сумеет растоптать вам своим паровым катком. И, сделав свою работу, оно удовлетворенно потирает руки над вашим прахом и над прахом вашего чувства. И два человека, когда они, наконец, встречаются, могут соединится. Но уже нечем соединяться».

В спектакле минимум декораций. Вся история концентрируется на взаимодействии и жизни двоих людей. Музыкальным лейтмотивом спектакля стал Фредерик Шопен.

Режиссер – заслуженный артист Российской Федерации Сергей Барковский. В спектакле заняты два выпускника его мастерской.

В 2019 году спектакль прошел с неизменными аншлагами на разных площадках Санкт-Петербурга и его пригорода, в том числе на сцене театра «Комедианты».