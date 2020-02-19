13 февраля начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян провел пресс-конференцию

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян провел пресс-конференцию, на которой рассказал представителям СМИ об итогах работы за 2019 год.

Как сообщил Андрей Подолян, в 2019 году было зафиксировано снижение регистрируемой преступности на 3,5%. В частности, уменьшилось число таких преступлений, как причинение тяжкого вреда здоровью, разбойные нападения, поджоги, грабежи, кражи.

По словам руководителя, снижение объясняется выстроенной профилактической работой, в первую очередь по уличным преступлениям, которые происходят в общественных местах. Так, за год привлекли к уголовной ответственности 194 участника организованных преступных групп, которые совершили 75 тяжких и особо тяжких преступлений.

Внушительных успехов удалось добиться в борьбе с убийствами. Всего в крае произошло 171 убийство. Их раскрываемость на сегодня составляет 92,6%, а раскрываемость умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – 99,8%.

Воры из сети

По-прежнему остро на всероссийском уровне стоит проблема дистанционных мошенничеств. Как отметил Андрей Подолян, практически по всем регионам идет рост такого рода преступлений. За прошлый год он составил 60%. Причем сами мошенничества в чистом виде растут незначительно. Но растет число дистанционных краж с банковских карт. Есть определенные успехи в борьбе с ними. В прошлом году направили в суд 704 уголовных дела по дистанционным мошенничествам. Для сравнения, в 2018 году их было 360. Но раскрываемость пока остается на уровне 20%.

Их трудно раскрывать и документировать. На ноябрьской коллегии МВД было принято решение создать в каждом оперативном подразделении – БЭП, уголовном розыске, подразделении по противодействию экстремизму, управлению по борьбе с наркотиками – специализированные группы по выявлению преступлений в сфере IT-технологий. Сейчас организационные мероприятия завершаются.

Война со снюсами

Актуальной остается проблема снюсов и других смесей с использованием никотина. В конце прошлого года на эти вещества обратили пристальное внимание, потому что с ноября прошлого по начало этого года шесть несовершеннолетних попали в больницы после употребления никотиновых смесей.

22 февраля вступает в силу закон, направленный на борьбу с отравой. Что могут сделать и что делают сотрудники полиции? Прежде всего, они могут выявить факт незаконной продажи, задокументировать, собрать материал, направить на административную комиссию. По словам Андрея Подоляна, только с начала года совместно с Роспотребнадзором сотрудники провели 184 рейда по местам возможных продаж. В основном они проводятся в городах: Барнауле, Рубцовске, Бийске, Новоалтайске. Всего выявили 5 фактов незаконного распространения никотиновых смесей, 9 фактов продажи по Интернету, 10 организаций, которые распространяли смесь, не имея на это разрешительных документов. В Роспотребнадзор направили 88 материалов для рассмотрения правомерности распространения никотиносодержащей продукции. Из них 72 – в Барнауле.

В дальнейшем рейдовые мероприятия и профилактика продолжатся. Совместно с комитетом по образованию города Барнаула и наркодиспансером уже создан тематический фильм о вреде употребления снюса и никотиносодержащей продукции.

В прошлом году сотрудники полиции изъяли более 420 кг наркотиков, пресекли деятельность 25 наркопритонов, расследовали 1938 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, из них 185 сбытов.